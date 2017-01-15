Fenerbahçe'de penaltı isyanı

15 Ocak 2017 20:42

Fenerbahçe-Adanaspor maçının 17. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Adanaspor ceza alanı içindeki karambolde topu önünde bulan Josef de Souza, Didi ile girdiği ikili mücadele sonunda yerde kaldı. Sarı lacivertli futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Serkan Çınar 'devam' dedi.

Fenerbahçeli taraftarlar pozisyonun tekrar görüntülerinin yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmesinin ardından Serkan Çınar'a sosyal medadan büyük tepki gösterdi.

Pozisyonu Hürriyet'e değerlendiren Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu da, "Adanaspor’un 53 numaralı oyuncusu Didi’nin Josef’e hamlesinde topa müdahale yok. Didi doğrudan rakibinin ayağına vurdu. Net penaltı. Bu pozisyonda hakem hatalı karar verdi" dedi.