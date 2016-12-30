Fenerbahçe'de Moussa Sow şoku!.. 2 maç yok

30 Aralık 2016 17:40

Gabon'un ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Senegal'de aday kadro belli oldu.

Fenerbahçe'nin formda oyuncusu Moussa Sow, Senegal'in aday kadrosuna davet edildi.

Süper Lig'in 2. yarısının başlamasıyla beraber start alacak organizasyonda forma giyecek Sow, Sarı-Lacivertliler'in oynayacağı Adanaspor ile Başakşehir maçlarını kaçıracak.

Senegal Milli Takımı'nda Moussa Sow'un yanı sıra Türkiye'den 3 futbolcu daha ter dökecek. Bu isimler Çaykur Rizespor'dan kaleci Diallo, Alanyaspor'dan Gassama ve Osmanlıspor'dan Ndiaye...