Fenerbahçe'de Mehmet Topal sakatlandı

15 Ocak 2017 20:45

Fenerbahçe-Adanaspor mücadelesinde sahanın en iyi oyuncularından biri olan Mehmet Topal dakika 41'de skoru eşitleyen golü attı. Golden 1 dakika sonra sakatlanan Mehmet Topal yerini yeni transfer Oleksandr Karavayev'e bıraktı.

Hazırlık maçlarında çok iyi bir performans sergileyen Karavayev'in Adana mücadelesindeki performansı merakla bekleniyor. Mehmet Topal'ın sağlık durumu ile ilgili maç sonu açıklama gelmesi bekleniyor.

En az 3 hafta yok

Bu arada Bein Sports kanalında verilen bilgiye göre; Mehmet Topal'ın sakatlığı arka adaleden. Bu da demek oluyor ki Mehmet Topal en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.