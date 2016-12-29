30 Aralık 2016, Cuma
> Fenerbahçe > Fenerbahçe'de Mehmet Ekici heyecanı!

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici heyecanı!

Trabzonspor'la sözleşme yenileme görüşmesinde İstanbul'da oynama niyetini açıkça dile getiren Mehmet Ekici'ye izin çıktı. Trabzonspor ise Mehmet Ekici'ye karşılık Fenerbahçe'den Aatıf'ı istedi.


29 Aralık 2016 14:39


Fenerbahçe'de Mehmet Ekici hareketliliği yaşanıyor... Pazartesi günü oğlu için Fenerbahçe'den Ali Yıldırım ile görüşen baba Hacı Ekici olumsuz cevap almıştı.

Ali Yıldırım, ''Oğlun ne zaman Trabzonspor ile bağlarını koparır, o zaman bakarız. Ancak şu an böyle bir görüşme yapmamız doğru değil'' diyerek Mehmet Ekici için az da olsa açık kapı bırakmıştı.

Dün yaşananlar ise Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye yaklaştırdı. Trabzonspor ile masaya oturan Mehmet Ekici'ye 3 yıllık teklif sunulmuştu. Ancak Mehmet Ekici bu teklife evet yanıtı vermemişti.

Hatta akşam saatlerinde Trabzonspor başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, ''Mehmet Ekici gidebilir. İstanbul takımlarının kendisiyle ilgilenmesi normal'' açıklamasında bulunmuştu.

Muharrem Usta'dan izin aldı

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Mehmet Ekici ile görüşen Muharrem Usta, oyuncunun son kararını sordu. Ekici ise, 'Artık İstanbul'da oynamak istiyorum. Siz de izin verirseniz devre arasında ayrılmak istiyorum. Babam Fenerbahçe ile görüşüyor. İzin verirseniz Fenerbahçe ile görüşmek istiyoruz' isteğinde bulundu.

Mahmut Uslu'yu aradı

Muharrem Usta, Mehmet Ekici ile görüşmesinin ardından Mahmut Uslu'yu aradı. Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmesi karşılığında kendilerinden Aatıf'ı istedi. Uslu da bu isteğe olumlu cevap verdi.

Son görüşmeler yapılacak

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Baba Ekici ile Ali Yıldırım'ın şu sıralarda İstanbul'da biraraya geldiği iddia ediliyor.

Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre Trabzonspor'un da Aatıf ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehmet ekici, aatıf, trabzonspor, fenerbahçe



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe’de izin başladı

Fenerbahçe’de izin başladı

İşte Advocaat'ın son gözdesi

İşte Advocaat'ın son gözdesi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Podolski resmen açıkladı!

Podolski resmen açıkladı!


Anthony Martial menajeri transferi doğruladı!
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi?
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
2016'nın en golcü futbolcusu Ronaldo


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı - Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasan A...
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor - Kolbeinn'in geri gönderilmesine karar verilmesinin ardınd...
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi - Jeremain Lens'in bonservisi için 8 milyon euro isteyen Fe...
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı - Beşiktaş, Sevilla'da forma şansı bulamayan Fransız stoper...
Podolski resmen açıkladı! Podolski resmen açıkladı! - Galatasaray yönetimi Lukas Podolski'yi satıp gelecek para...
Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! - Manchester United'ın genç yıldızı Anthony Martial için me...
Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi - Galatasaray, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezily...
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? - Stoper arayan Galatasaray gözünü G.Birliği'nin milli oyun...
Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor - Trabzonspor, Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahine...
İşte Advocaat'ın son gözdesi İşte Advocaat'ın son gözdesi - Dick Advocaat genç oyuncu caner Koca ile özel larak ilgil...