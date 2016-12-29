29 Aralık 2016 14:39

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici hareketliliği yaşanıyor... Pazartesi günü oğlu için Fenerbahçe'den Ali Yıldırım ile görüşen baba Hacı Ekici olumsuz cevap almıştı.

Ali Yıldırım, ''Oğlun ne zaman Trabzonspor ile bağlarını koparır, o zaman bakarız. Ancak şu an böyle bir görüşme yapmamız doğru değil'' diyerek Mehmet Ekici için az da olsa açık kapı bırakmıştı.

Dün yaşananlar ise Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye yaklaştırdı. Trabzonspor ile masaya oturan Mehmet Ekici'ye 3 yıllık teklif sunulmuştu. Ancak Mehmet Ekici bu teklife evet yanıtı vermemişti.

Hatta akşam saatlerinde Trabzonspor başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, ''Mehmet Ekici gidebilir. İstanbul takımlarının kendisiyle ilgilenmesi normal'' açıklamasında bulunmuştu.

Muharrem Usta'dan izin aldı

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Mehmet Ekici ile görüşen Muharrem Usta, oyuncunun son kararını sordu. Ekici ise, 'Artık İstanbul'da oynamak istiyorum. Siz de izin verirseniz devre arasında ayrılmak istiyorum. Babam Fenerbahçe ile görüşüyor. İzin verirseniz Fenerbahçe ile görüşmek istiyoruz' isteğinde bulundu.

Mahmut Uslu'yu aradı

Muharrem Usta, Mehmet Ekici ile görüşmesinin ardından Mahmut Uslu'yu aradı. Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmesi karşılığında kendilerinden Aatıf'ı istedi. Uslu da bu isteğe olumlu cevap verdi.

Son görüşmeler yapılacak

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Baba Ekici ile Ali Yıldırım'ın şu sıralarda İstanbul'da biraraya geldiği iddia ediliyor.

Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre Trabzonspor'un da Aatıf ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.