16 Ocak 2017, Pazartesi
> Fenerbahçe > Fenerbahçe’de kupa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe’de kupa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesi hazırlıklarına başladı.


16 Ocak 2017 16:21

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de Adanaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla çalışma tamamlandı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile noktalayacak.

Etiket: Fenerbahçe


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Talisca: Golde vurmuş olmak için vurmadım

Talisca: Golde vurmuş olmak için vurmadım

Beşiktaş'ta Talisca çılgınlığı

Beşiktaş'ta Talisca çılgınlığı

Beşiktaş, Ankara'da kazandı

Beşiktaş, Ankara'da kazandı

Ankara’da tartışılacak ofsayt kararı

Ankara’da tartışılacak ofsayt kararı


Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar
Quaresma'dan Şenol Güneş'e şok tepki
Fikret Orman, Süleyman Soylu'yu ziyaret etti
GS Store'den Bağdat Caddesi açıklamas
Fenerbahçe'den örnekli savunma
Fenerbahçe’de kupa maçı hazırlıkları başladı

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Gökhan Gönül'ün sakatlığı ciddi mi?


EN ÇOK OKUNANLAR
Burak Yılmaz geri dönüyor Burak Yılmaz geri dönüyor - Beşiktaş gibi forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da...
Trabzonspor, Moussa Konate'ye imzayı attırıyor Trabzonspor, Moussa Konate'ye imzayı attırıyor - Trabzonspor, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği ...
Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı - Beşiktaş'ta Mehmet Ekici'ye yapılan transfer teklifi takı...
Olcay tamam! Sırada Rhodolfo ve Veli var Olcay tamam! Sırada Rhodolfo ve Veli var - Beşiktaş, Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a gön...
Babası onayladı! Galatasaraylı oluyor! Babası onayladı! Galatasaraylı oluyor! - Adı Galatasaray'la anılan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan...
Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası - Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, gelecek sezon için Mario...
Trabzonspor, Salvador Agra'ya transfer teklifi yaptı Trabzonspor, Salvador Agra'ya transfer teklifi yaptı - Trabzonspor, Portekiz'in Nacional takımında forma giyen S...
Pato'ya bir ayda 5 milyon Euro zam geldi Pato'ya bir ayda 5 milyon Euro zam geldi - Villarreal'in Brezilyalı golcü Pato'ya zam yapması Galata...
Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye haber yolladı iddiası Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye haber yolladı iddiası - Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye yaptığı teklif...
Sneijder'in yerini alacak isim belli oldu Sneijder'in yerini alacak isim belli oldu - Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Türkiy...