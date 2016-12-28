Fenerbahçe'de istikrarın adı yine Volkan Demirel

28 Aralık 2016 16:02

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Dick Advocaat, sezonun ilk bölümünde 21 futbolcusuna şans tanıdı.

Fenerbahçe'de 15. sezonunu geçiren Volkan Demirel, teknik direktör Dick Advocaat'ın vazgeçilmezi oldu. Deneyimli file bekçisi, 16 haftanın tamamında maçlara ilk 11'de başladı ve 90'ar dakika forma giydi. Volkan Demirel, bin 440 dakika sahada kaldı.

Volkan Demirel'i, De Souza takip etti

Fenerbahçe'de ligin ilk bölümünde Volkan Demirel'den sonra en fazla süre alan isim, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza oldu.

Sezonun ilk 2 haftasını sakatlığı nedeniyle kaçıran De Souza, daha sonra formasını kimseye kaptırmadı. Son 14 maçta ilk 11'de oynayan Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmaların tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. De Souza, ilk yarıda bin 260 dakika süre aldı.

Sarı-lacivertlilerde Volkan ve De Souza'yı, savunma oyuncuları takip etti. Bu iki ismin ardından Advocaat, en fazla süreyi Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım ve Simon Kjaer'e verdi.

Şener Özbayraklı formayı kaptı

Şener Özbayraklı, sezon başında transfer edilen Gregory van der Wiel'den formayı kaptı. Ligin ilk 7 haftasında 2 kez forma şansı bulan milli futbolcu, son 9 haftada ise takımın vazgeçilmezi oldu.

Şener Özbayraklı, Paris Saint Germain'den transfer edilen Van der Wiel'den formayı alarak 11 maçın 10'unda ilk 11'de oynadı.

Herkese ilk 11 şansı

Dick Advocaat, forma şansı verdiği bütün futbolcularını en az bir kere ilk 11'de oynattı. Hollandalı teknik adam, kullandığı 21 futbolcuya da ilk 11'de en az bir defa şans tanıdı.

Yedek kaleciler şans bulamadı

Fenerbahçe'nin yedek kalecileri Fabiano Ribeiro ve Ertuğrul Taşkıran, sezonun ilk bölümünde şans bulamayan isimler oldu. Volkan Demirel'i kesmeyi başaramayan iki file bekçisi, Süper Lig'de 16 haftalık periyodu kulübede ya da tribünde takip etmek zorunda kaldı.