24 Aralık 2016, Cumartesi
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Fenerbahçe'de ilk hedef Taison

Fenerbahçe Haziran 2017'de sözleşmesi sona erecek olan Taison'ı transfer etmek için atağa kalktı.


24 Aralık 2016 01:41


Gelecek sezon takımda kalması neredeyse imkansız hale gelen Moussa Sow'un yerine arayışlar şimdiden başladı... ilk etapta Belçika'nın Eupen takımında forma giyen Henry Onyekuru'nun peşine düşen Fenerbahçe'nin asıl hedefinin ise Taison olduğu ortaya çıktı.

Geçen hafta İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncunun İtalyan avukatı Paulo Bordonaro, Ali Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım toplantıda Fenerbahçe'nin Taison için düşündüğü şartları masaya koydu. Brezilyalı oyuncunun Shakhtar'la sözleşme yenilememesi durumunda kendisine imza parası dahil 3 yıl için 10 milyon euro'luk bir paket teklifi sunacaklarını iletti. Beşiktaş yönetimi de daha önce Taison'un menajeri Marijo Knez ile görüşmeler yapmıştı.

Taison kimdir?

2013 yılında M.Kharkiv'den 15.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. M.Kharkiv'de 83 maçta 20 gol attı, 26 asist yaptı. Ardından Shakhtar formasıyla 150 resmi maçta 26 gol attı, 41 asist yaptı. 28 yaşındaki oyuncu Brezilya formasını ise sadece 1 kez giydi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: son dakika transfer haberleri Fenerbahçe, faş haber, Taison



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