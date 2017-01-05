Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı

05 Ocak 2017 11:07

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay Dick Advocaat tarafından Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel, takımdan ayrıldı. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda'ya transfer olan Hollandalı sağ bek, son olarak NTV Spor'a verdiği röportajda takımda kalmak istediğini belirtmişti.

Hollanda basınında yer alan haber göre 28 yaşındaki oyuncu geçen hafta çarşamba günü Abu Dabi'de transfer görüşmesi gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı. Al Wahda ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Gregory van der Wiel'in ve Fenerbahçe'nin ne kadar ücret alacağı belirtilmemiş.

Gregory van der Wiel'in transfer olduğu Al Wahda'nın kadrosunda Bursaspor'dan tanıdığımız Balazs Dzsudzsak, Jorge Valdivia ve Denilson gibi yıldızlar bulunuyor.

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