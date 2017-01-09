09 Ocak 2017, Pazartesi
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Advocaat...

“Kalmak için kriterim şampiyonluk” şartını getirmesine rağmen Fenerbahçe yönetimi, yola Advocaat ile devam etmek için kararlı.. Hollandalı teknik adama süresiz kontrat teklifi yapılacak.


09 Ocak 2017 10:00

Ara transfer kadar Fenerbahçe taraftarının merak ettiği diğer konu; teknik direktör Dick Advocaat'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı... Kısa sürede gerek oynattığı futbol, gerekse akil tavırlarıyla herkesin takdirini kazanan Hollandalı çalıştırıcı, geleceği ile ilgili olarak "Kontratım Mayıs'a kadar. Kalmak için kriterim şampiyonluk" diyerek ketum bir tavır sergilese de yönetim, bu konuda rahat... Sarı-lacivertli yöneticiler, takımın ligde alacağı sıralamanın Advocaat'ın geleceğini kesinlikle etkilemeyeceğini ifade ediyor.

İYİ NİYET KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK

Yönetim, Hollandalı teknik adam için iyi niyet kapılarını sonuna kadar açmış durumda. Yeni sözleşmenin süresi ile ilgili karar tamamen Advocaat'ın kendisine bırakılmış durumda. Fenerbahçeli yöneticiler, "Zaten göreve gelme konusunda kendisini ikna etmek için çok uğraştık. Ondan asla kolay vazgeçmeyiz. Sözleşmesinin süresini kendisi belirleyecek. Bir yıl isterse 1 yıl, 3 yıl isterse 3 yıl Fenerbahçe'nin başında kalacak. Yönetim olarak ondan çok memnunuz. Ligdeki sıralama bu görüşü kesinlikle değiştirmeyecek" ifadelerini kullanıyorlar.

Kaynak: Sabah


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