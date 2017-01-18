Fenerbahçe'de deprem! Kadro dışı, para cezası...

18 Ocak 2017 00:47

Fenerbahçe hafta sonunda Medipol Başakşehir'i konuk edecek... bu maç öncesinde sarı-lacivertlilerde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Olası bir mağlubiyet durumunda Başakşehir'in 10 puan gerisine düşülmesi ihtimali gerginliğin tavan yapmasına neden oluyor.

Adanaspor maçının devre arasında ve sonunda soyunma odasına girerek oldukça sert açıklamalar yapan Başkan Aziz Yıldırım'ın Başakşehir karşısında alınacak bir yenilgiyi kabul etmeyeceği ve pek çok yan yakacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de topun ağzındaki isimlerse; Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Miro Stoch, Alper Potuk, Salih Uçan, Volkan Şen, Aatıf ve Robin van Persie...

Başakşehir maçında olası bir yenilgi durumunda; Stoch, Salih ve Aatıf'ın kadro dışı bırakılacağı, Adanaspor maçı öncesinde 96 yaşındaki dedesini görmeye giden van Persie'ye yüklü bir para cezasının kesileceği diğer oyuncuların da çeşitli oranlarda para cezalarıyla cezalandırılacakları konuşuluyor.

Fenerbahçe'de eteklerdeki taşlar bir kez daha döküldü

İlk yarıda Old Trafford'ta oynanan Manchester United maçından sonra Volkan Demirel'in tüm takımı bir araya getirip yaptığı toplantı tüm oyuncuların silkelenmesine ve kendisine gelmesine neden olmuş... Fenerbahçe üst üste aldığı galibiyetlerle kendine gelmişti.

Adanaspor faciasından sonra Pazartesi akşamı yine sadece futbolcuların yer aldığı bir görüşme daha yapıldı. Volkan Demirel yine tüm takımı bir araya topladı. "Kimin ne derdi var? Erkek gibi çıkın söyleyin" dedi.

En gencinden, en tecrübelisine, yerlisinden yabancısına kadar herkes söz aldı. Neyi yanlış, neyi doğru yaptıklarını anlattı. van Persie zorlu maç öncesi takımı yalnız bıraktığı için eleştirildi. Roman yaptığı hatalar yüzünden özür diledi. Aatıf transfer dedikodularının psikolojisini bozduğundan yakındı.

Emenike, Advocaat'a van Persie üzerinden yüklendi

Fenerbahçe'nin Adanaspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberliğe en fazla tepki gösterenlerden birisi de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike oldu... Nijeryalı oyuncu teknik direktör Dick Advocaat'ı topa tutarak, "annem ölüm döşeğindeyken izin alıp gittiğim için beni kadro dışı bırakan teknik direktör 96 yaşındaki dedesini görmeye giden van Persie'yi hiçbir şey yokmuş gibi Adanaspor maçına kurtarıcı diye alıyor... ben olsaydım Adanaspor maçını kesin olarak kazanırdık" çıkışı yaptı.