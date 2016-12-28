28 Aralık 2016 10:16

Pereira sonrası göreve gelen Advocaat, kısa sürede taşları yerine oturttu, yıldızlarla sıfır sorun hedefini tutturdu, kulübedekileri de sisteme monte etti... Sonuçta Fenerbahçe ilk yarı sonunda ezeli rakipleriyle farkı eritti, Avrupa’da da gruplardan çıkmayı başardı. Bu tablonun altında imzası bulunan Hollandalı hoca, Başkan Aziz Yıldırım’ın gönlünde taht kurdu. Deneyimli çalıştırıcı ile geçtiğimiz günlerde bir zirve yaptığı öğrenilen Sarı-Lacivertliler’in patronunun devre arası için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı.

Öncelik 10 numarada



Çok güvendiği Advocaat’a transferde tam yetki veren Yıldırım’ın, “Takıma uyacağını, katkı yapacağını düşündüğün kim varsa alacağız. Para sıkıntımız yok. Seçimlerini bize bildir” sözleriyle Hollandalı’ya tüm kapıları açtığı ifade edildi. Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu ise bu noktada çok seçici davranıyor. Sadece yabancı isimlere odaklanıp kalmayan Advocaat’ın artık hakim olduğu Türkiye piyasasını da göz önünde bulundurduğu gelen haberler arasında. Ancak hiç kuşku yok ki Fenerbahçe’nin hocasının gönlünde yatan birkaç aslan var. Onların başında da 10 numara pozisyonunda oynatmak istediği, hücuma da katkı sağlayacak bir orta saha geliyor. Tecrübeli çalıştırıcıya yakın kaynaklara göre Fenerbahçe biri orta saha olmak üzere 3 takviye yapıp hem ideal 11’ini hem de kulübesini zenginleştirecek.

Depay'ı çok iyi tanıyor

Lens’ten müthiş bir verim alan ve oyuncusunun tekrar Hollanda Milli Takımı’na davet edilmesinde büyük rol oynayan Dick Advocaat’ın çok yakından tanıdığı ve kadrosunda görmek istediği bir başka oyuncu da yine vatandaşı Depay... Sol açık ve forvet arkası pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki Hollandalı’nın transferinde Manchester United’ta atıl durumda kalması kadar Advocaat da önemli bir koz.

Önceliği Juan Mata

Alternatifli bir listesi olmasına rağmen Advocaat’ın en çok istediği orta alan oyuncusunun Juan Mata olduğu biliniyor. Bu sezon Manchester United formasıyla ligde 13 maça çıkıp 3 gol atan, 1 asist yapan İspanyol futbolcuya hocası Mourinho çok sıcak bakmıyor ve teklif gelmesi halinde gidebileceğini basınla da paylaştı. 28 yaşındaki yıldızı bonservis bedeli ödeyerek almak zor gibi görünse de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği masada.

Fabregas hep sıcak

Sakatlığını atlattı ama Chelsea’de eskisi kadar forma şansı bulamıyor. 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa’da düzenli olarak oynayan bir takımda kariyerine devam etmek istediği biliniyor. Fabregas Advocaat’ın aklındaki sıcak isimlerden biri.

Sosa da listede

Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrılan ve Kartal’ın dönüş için kapıları kapattığı Jose Sosa da Fenerbahçe’nin listesindeki sürprizlerden... Büyük ümitlerle gittiği Milan’da sadece 6 maçta oynayan 31 yaşındaki Arjantinli’nin adının da kulislerde dolaştığı ifade edildi.