10 Ocak 2017, Salı
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Fenerbahçe'de Aatıf Chahechouhe, kampa katıldı

Mehmet Ekici transferi için yönetimin 'Ya Trabzonspor'a gidersin, ya da kadro dışı kalırsın' dediği Aatıf Chahechouhe, Fenerbahçe kampının bitimine son 2 gün kala, Antalya'da takıma dahil oldu.


10 Ocak 2017 17:48

Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı, ancak devre arasında Mehmet Ekici transferi için takasta kullanmak istediği Aatıf Chahechouhe, sarı-lacivertli takımın Antalya kampına katıldı. Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan idareciler, Faslı futbolcuyu da takasta kullanmak istemişti. Ancak Trabzon'a gitmeyi reddeden ve yönetime rest çeken Aatıf Chahechouhe, bu gelişme üzerine devre arası kamp kadrosuna alınmamıştı. Yönetimin, 'Ya Trabzon'a gidersin, ya da kadro dışı kalıp Dereağzı'nda çalışırsın' dediği Faslı futbolcu, bugün sürpriz bir şekilde Antalya kampına dahil oldu. Perşembe günü Antalya kampını noktalayacak olan Fenerbahçe'de, Aatıf Chahechouhe'nun kampın bitimine 2 gün kala takıma dahil olması da kafalarda soru işareti bıraktı.

Ekici transferi yattı mı?

Aatıf Chahechouhe'nun kamp kadrosuna dahil olmasıyla birlikte, sarı-lacivertlilerin bu futbolcuyla ikinci yarıda da yola devam edeceği konuşulurken, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici'nin transferinin ise gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor.

Kaynak: İHA

Etiket: aatıf, fenerbahçe


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