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Fenerbahçe Yıldırım Demirören'i hedef aldı

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk kararları çıkar çıkmaz TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i hedef aldı.


17 Ocak 2017 15:26

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Bugünkü Milliyet Gazetesi’nde “Yıldırım’a çifte ceza!” başlığıyla, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın, TFF Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edileceğine dair son derece manipülatif bir haber yayınlanmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu Milliyet ve Vatan gazetelerinde, TFF ya da kurullarına yöneltilen her eleştirinin ardından, bu tarz, kamuoyunu TFF ya da kurullarının belli tasarruflarına hazırlayan, manipülatif haberlerin yayınlanıyor olması artık ne yazık ki alışılagelmiş bir durum haline gelmiştir. Henüz bir sevk işlemi dahi gerçekleşmeden yapılan, içeriğinde ceza kapsamından gerekçesine kadar birçok detayı barındıran bu tür haberlerin amacı, TFF’nin vereceği anti-demokratik kararlara meşru bir kamuoyu zemini oluşturularak olası herhangi bir tepkiyi minimum düzeye indirgemektir. Bir başka deyişle, Demirören yönetimine karşı eleştiride bulunma hakkını baskı altına almak adına Demirören’in sahibi olduğu medya mecraları ve bunların bağlıları bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.

TFF Başkanı, Yönetimi ve Kurulları, futbolu adil bir biçimde yönetme misyonunu tamamıyla yitirmiş, kendi varlığını sürdürebilmek adına gereken neyse onu yapan, karşısındaki muhalif her türlü sesi kısarak, cezalandıran son derece baskıcı bir kurum haline gelmiştir. Bahse konu haber ve benzeri haberler de Türkiye Futbol Federasyonuna güzelleme yapmak, muhalif sesleri eleştirip baskılamak, bir nevi toplum mühendisliği yapmak adına yayınlanmaktadır. Bu yayıncılık anlayışına sessiz kalarak benimseyen Sayın Demirören, bu şekilde hem bu yayın organlarının marka değerinin ve güvenilir habercilik misyonlarının yıprandığını görmeli ve buna bir daha asla izin vermemelidir. Aksi takdirde bu ve benzeri haberlerin yayınlanmasına Sayın Demirören tarafından belli amaçlar doğrultusunda göz yumulduğu ve görmezden gelindiği düşünülecek ve anlaşılacaktır.

Başkanımızın haklı duruşu ve söylemleri karşısında bu tür manipülatif yöntemlere başvuran TFF Başkanı’nın sahibi olduğu gazete / gazetelerin bu tarz haberlerinin yayın amacını kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.


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