Fenerbahçe transferde taktik değiştirdi

12 Ocak 2017 15:54

Mehmet Ekici transferinde aceleci davranmak istemeyen Fenerbahçe, devre arasında istediği şartların oluşmaması durumunda milli futbolcunun transferi için sezon sonunu bekleyecek.

Sarı Lacivertli yönetim, sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sonra erecek Ekici'yi, yeni sezon öncesi bedelsiz kadroya katma olasılığını da gündeminde tutuyor.

Diğer yandan devre arası kampını, Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'la yaptığı hazırlık maçı ile tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Dirk Advocaat takımının durumundan oldukça memnun. Kamp döneminin verimli geçtiğini düşünen Hollandalı taktisyenin canını sıkan tek nokta ise Volkan Şen'in sakatlığı...

Arka adelesinden sakatlanan deneyimli futbolcu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

Dirk Advocaat'ın, Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavaev'e görev vermesi bekleniyor.

Bu arada; hafif sakatlığı bulunan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in, Adanaspor mücadelesine yetiştirilmesi için yoğun tedavi programı uygulandığı öğrenildi.