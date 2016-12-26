26 Aralık 2016 14:53

Fenerbahçe sezonun ikinci yarışında 3 kulvarda birden yarışı sürdürebilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertli Yönetim'in ilk 2 hedefi ; santrafor ve orta saha oyuncusu. Kadro dışı bırakılan Emenike, sık sık sakatlanan veya haftada 2 maçı kaldıramayan Robin van Persie ile gözden çıkarılan Fernandao nedeniyle gol yollarında etkili bir isim aranıyor. Sow'un da kiralık olduğu ve Haziran 2017'deki akibeti belli olmadığı için bu durum da göz ardı edilmiyor.

ORTA ALANA ÇİFT YÖNLÜ ve HIZLI OYUNCU

Ayrıca, topu rakip alana hızlı taşıyacak ve oyunu çift yönlü oynayacak bir orta saha oyuncusu için temaslar hızlandı. Süratli kanat oyuncuları Lens ve Volkan Şen'e ayak uydurabilecek kalitede bir orta alan oyuncusu için Yönetim'in ismini sır gibi sakladığı sürpriz bir futbolcunun devre arasında transfer edilmesi bekleniyor.