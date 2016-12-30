Fenerbahçe transfer haberleri... Ben Arfa'da son dakika!

30 Aralık 2016 16:30

Fenerbahçe'de devre arası yapılacak transferler merak konusu. Ben Arfa ile ilgili çıkan tüm haberler Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Ben Arfa ile ilgili Fransa'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcular netleşmeye başladı. Mehmet Ekici - Fernandao takası artık daha yüksek sesle konuşulmaya başladı. İşte 30 Aralık Cuma son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

BEN ARFA'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Hatem Ben Arfa'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Unai Emery ile arası iyi olmayan, sezonun ilk yarısında beklediği forma şanslarını bulamayan Tunus asıllı Fransız futbolcu, tüm takım arkadaşları tatildeyken, Paris'te kalıp bireysel çalışmalar yapmaya karar verdi.

Fenerbahçe'nin teklifine karşın, ikinci yarıda Emery'nin gözüne girip formayı kapmaya çalışmaya karar veren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, buna karşın ardı ardında gelen haberlerle sarsılıyor. Wolfsburg'dan Julian Draxler'i kadrosuna katan başkent ekibinin şimdi de bir başka futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı.

BEN ARFA'NIN PSG'DE OYNAMASI ARTIK ZOR

Hatem Ben Arfa ile aynı mevkinin oyuncusu olan Federico Bernardeschi için PSG'nin görüşmelere başladığı belirtiliyor. Fiorentina formasıyla bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızı parlayan 22 yaşındaki İtalyan futbolcu da PSG'ye gitmeye sıcak bakıyor. Bu transferin de resmiyete kavuşması durumunda Ben Arfa'nın nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor. Çünkü halihazırda Lucas, Di Maria ve Pastore gibi isimler arasında forma bulmakta zorlanan oyuncunun, Draxler ve Bernardeschi takviyelerinin ardından işinin daha da zorlaşacağı aşikar. (Skorer)

MEHMET EKİCİ - FERNANDAO TAKASI

Fenerbahçe’nin aracılar vasıtasıyla Trabzonspor’a, “Aatif ya da Stoch’tan birini, üzerine de 1.5 milyon TL verelim” mesajını ilettiği öğrenildi. Karadeniz ekibinden ise bu öneriye karşı bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre, golcü sıkıntısı çeken Trabzonspor’un Fenerbahçe’den Mehmet Ekici’ye karşılık Fernandao’yu istediği bildirildi.

LIZBON WIEL'İ İSTİYOR

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Gregory van der Wiel'ın Sporting Lizbon tarafından istendiği öne sürüldü. Portekiz'in ünlü spor gazetesi O Jogo'da yer alan haberde; 32 yaşındaki Joao Pereira'yı Trabzonspor'a göndermeye hazırlanan Sporting Lizbon'un, Gregory van der Wiel ile ilgilenmeye başladığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği Van der Wiel'ın Sporting Lizbon'da oynayan Bas Dost, Luc Castaignos ve Marvin Zeegelaar'dan kulüp ve ülke hakkında bilgi aldığı belirtildi.

2 YENİ HOLLANDALI

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi. Hollandalı menacerler de Dick Advocaat’a Van Ginkel ve Elia’yı Sarı-Lacivertliler’e getirebileceklerinin mesajını gönderdi.

ADVOCAAT'TAN FERNANDAO AÇIKLAMASI

Fernandao’nun performansının transfer önceliğini etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili sorulan soruya ise Advocaat, “Bu tarz dedikodular her zaman olur. Birçok dedikodu duyuyoruz ama Fernandao Fenerbahçe’nin futbolcusu. Yavaş yavaş doğru fizik formu yakalıyor. Bunu hepimiz görebiliyoruz. Yaptığı işten de keyif alıyor. Biz merkez forvet oyuncusu bakmıyoruz” şeklinde cevap verdi.

AZİZ YILDIRIM İKNA OLMADI

Hollandalı hoca, orta saha, sağ bek ve sol açığa takviye istedi. Bu talebin bütçelerini aşacağını düşünen başkan Aziz Yıldırım, 2 oyuncu alıp yola devam etmekte ısrarcı.

SALİH: TRANSFER HABERLERİ YALAN

Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarını da yalanlayan Salih,''Bu tarz haberlerden etkilenecek bir insan değilim. Hakkımda çıkan transfer haberleri A'dan Z'ye yalan. 'Kiralık gidiyor' diye haberler çıkıyor. Bize gelen herhangi bir teklif yok.''dedi. (Goal)



DEVRE ARASI TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

1- Emenike (Kadro dışı)

2- Van der Wiel (Kadro dışı)

3- Salih Uçan (Kiralık gönderilebilir)

4- Stoch (Kiralık gönderilebilir)

5- Fernandao (Kiralık gönderilebilir)

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

1- Hatem Ben Arfa : ​Fenerbahçe teklifini yaptı. PSG'nin vereceği karar bekleniyor.

2- Memphis Depay: M.United'li oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transfer zor görünüyor

3- Fabregas: Chelseali oyuncuyu Conte'nin bırakması beklenmiyor

4- Juan Mata: Şimdilik transferi zor

5- Jose Sosa: Milan'da forma şansı bulamıyor. Gelmesi muhtemel...

6- Alejandro Gomez: Oyuncuyla Galatasaray'da ilgileniyor.

7-Lasse Schöne: Ajax ile sezon sonu sözleşmesi bitecek. Premier Lig'e gitmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULAR

1- Emenike

2- Hasan Ali Kaldırım

3- Volkan Demirel.