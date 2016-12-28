28 Aralık 2016 11:14

Transfer döneminin açılmasına 1 hafta kala Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Ben Arfa gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçe yıldız futbolcu ile ilgili girişimlerini son sürat sürdürüyor. Peki Ben Arfa transferinde son durum ne? Fenerbahçe 10 numara transferi için kimi düşünüyor? Fenerbahçe'den kimler gidecek, kimler kalacak? İşte 28 Aralık Çarşamba son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

AZİZ YILDIRIM: KİMİ İSTERSEN ALACAĞIM

İlk yarının finalinde ezeli rakipleriyle farkı kapatan, Avrupa’da da yoluna devam eden Fenerbahçe’de Başkan, şampiyonluk ve Avrupa Ligi’nde başarı için kesenin ağzını açtı. Çok memnun olduğu Hollandalı hoca ile bir değerlendirme yapan Aziz Yıldırım, “Para sıkıntımız yok. Sana tam yetki veriyoruz, istediğini alacağız” mesajı verdi. Şimdi Advocaat, yıldızlarını seçecek.

FRANSIZLAR BEN ARFA TRANSFERİNİ YAZDI

Sezonu galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe’de artık gözler tamamen transfere çevrildi. Öncelikli takviye ihtiyacı duyulan bölge 10 numara...

Bu konuda bir süredir temaslarda bulunan Sarı-Lacivertliler’de pek çok isim gündemde. Onlardan biri de Hatem Ben Arfa. Sezon başında kapıdan dönen ve PSG’ye giden yıldız futbolcu, kulübünde forma şansı bulamıyor. Kulislerde devre arasında kesin olarak ayrılacağı konuşuluyor. Fenerbahçe 6 aylık kiralama formülüyle girişim yaparken, Fransa’nın yüksek tirajlı gazetesi L’Equipe ise transferin zor olduğunu yazdı.

ADVOCAAT DEPAY'I İSTİYOR

Lens’ten müthiş bir verim alan ve oyuncusunun tekrar Hollanda Milli Takımı’na davet edilmesinde büyük rol oynayan Dick Advocaat’ın çok yakından tanıdığı ve kadrosunda görmek istediği bir başka oyuncu da yine vatandaşı Depay... Sol açık ve forvet arkası pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki Hollandalı’nın transferinde Manchester United’ta atıl durumda kalması kadar Advocaat da önemli bir koz. (Mehmet Demircan)

FERNANDAO ÇİN'E Mİ GİDİYOR?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Jose Fernandao için Çin iddiası ortaya atıldı. İtalyanların ünlü gazetecisi Gianluca di Marzio, kulüplerin anlaştığını belirtti.

LENS YİNE KİRALANACAK

Fenerbahçe yönetimi 7 milyon Euro satın alma opsiyonunu ortaya koyarak Lens'i 1 yıl daha kiralamak için çaba sarfedecek. Bunun için de Lens'in Sunderland yönetimine baskı yapmasını isteyecek. Büyük bir ihtimalle küme düşecek olan Sunderland'ın da bu teklife sıcak bakması bekleniyor.

DEVRE ARASI TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

1- Emenike (Kadro dışı)

2- Van der Wiel (Kadro dışı)

3- Salih Uçan (Kiralık gönderilebilir)

4- Stoch (Kiralık gönderilebilir)

5- Fernandao (Kiralık gönderilebilir)

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

1- Hatem Ben Arfa : ​Fenerbahçe teklifini yaptı. PSG'nin vereceği karar bekleniyor.

2- Memphis Depay: M.United'li oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transfer zor görünüyor

3- Fabregas: Chelseali oyuncuyu Conte'nin bırakması beklenmiyor

4- Juan Mata: Şimdilik transferi zor

5- Jose Sosa: Milan'da forma şansı bulamıyor. Gelmesi muhtemel...

6- Alejandro Gomez: Oyuncuyla Galatasaray'da ilgileniyor.

7-Lasse Schöne: Ajax ile sezon sonu sözleşmesi bitecek. Premier Lig'e gitmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULAR

1- Emenike

2- Hasan Ali Kaldırım

3- Volkan Demirel.