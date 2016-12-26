26 Aralık 2016 22:03

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker'e veda maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybetti. Fenerbahçe'nin gollerini 29. dakikada penaltıdan Fernandao, 40. dakikada Moussa Sow ve 67. dakikada Jeremain Lens kaydetti.

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan, kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle 28. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor bu dakikadan sonra mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe bu galibiyetin ardından ligde puanını 31'e çıkarttı. Trabzonspor ise 18 puanda kaldı.

Sow, 7 gole ulaştı

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, bu sezonki 7. golünü attı.

Bu sezon daha önce Kasımpaşa, Çaykur Rizespor (3), Gençlerbirliği (2) maçlarında fileleri havalandıran Sow, Trabzonspor maçında sarı-lacivertli takımın 2. golünü atarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Hollandalı Lens ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.

Brezilyalı golcü Fernandao ise 15. haftadaki Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da gol atarak ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Trabzonspor'a 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Trabzonspor'a 14'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 15 resmi müsabakada yenilmedi.

Rakibi karşısında resmi maçlarda son kez 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla mağlup olan sarı-lacivertli takım, daha sonraki 15 resmi karşılaşmadan 10 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.

Trabzonspor'a karşı kalesini kapattı

Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir kaybetmediği rakibi karşısında son 9 maçta gol dahi yemedi.

2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda deplasmandaki maçta rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 9 müsabakada Trabzonsporlu futbolculara gol izni vermedi. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 15 gol attı.

Bu arada, taraflar arasındaki son 8 maçın 4'ü golsüz bitti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Castillo'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden gönderdiği topa gelişine vuran Mustafa Akbaş'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

19. dakikada Alper Potuk sol taraftan getirdiği topu ceza sahası dışına çıkardı. Fernandao'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından farklı şekilde dışarı çıktı.

23. dakikada Castillo'nun ceza yayı üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Demir'in kontrolünde auta çıktı.

27. dakikada Josef De Souza'nın kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinde topa eliyle müdahale etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık kırmızı kart ile Yusuf Erdoğan soyunma odasına gönderirken penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Fernandao, kaleci Onur'un sağından meşin yuvarlağa ağalarla buluşturdu. 1-0

30. dakikada Alper Potuk'un ara pasında ceza sahası içine giren Lens'in vuruşunda kalesini zamanında terk eden Onur yatarak tehlikeyi önledi.

40. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan getirdiği topu arka direkteki Sow'a kazandırdı. Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluşturdu. 2-0

42. dakikada bordo-mavili taraftarlar 2. golden sonra yönetimi istifraya çağırdı.

53. dakikada Lens'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un solundan az farkla auta çıktı.

61. dakikada Lens'in sağ kanattan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sow'un vuruşunda Zeki Yavru'ya çarpan top kornere çıktı.

67. dakikada sol taraftan İsmail Köybaşı'ndan aldığı topla birlikte çalımlarla ceza sahası yayı üzerine inen Lens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un solundan ağalarla buluştu. 3-0

77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Mehmet Ekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: Avni Aker

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Kemal Yılmaz x (Tolga Özkalfa dk. 14 xx), Serkan Olguncan xxx

Trabzonpor: Onur xx, Zeki xx, Durica xx, Uğur xx, Mustafa Akbaş xx, Onanzi x (Yusuf Yazıcı dk. 46 x), Okay x, Mehmet Ekici xx, Yusuf Erdoğan x, Castillo x (Güray Vural dk. 62 x), N'Doye x

Yedekler: Esteban, Muhammet Demir, Akakpo, Mustafa Yumlu, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xxx,Kjaer xxx, Neustadter xxx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xxx, Josef De Souza xx, Lens xxx (Salih dk. 84 ?), Alper Potuk x (Ozan Tufan dk. 70 x), Fernandao xx, Sow xx (Aatif dk. 70 x)

Yedekler: Fabiano, Yiğithan, Caner, Stoch

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Fernandao (dk. 28 pen.), Sow (dk. 40), Lens (dk. 67) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Yusuf Erdoğan (dk. 27) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Neustadter, Fernandao, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), N'Doye, Uğur (Trabzonspor)