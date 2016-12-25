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Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında

Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.


25 Aralık 2016 11:56


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 26 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 28 puanla haftaya 4. sırada girdi. Fenerbahçe, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak, puan farkını azaltmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra verilecek devre arasına da moralli girmeyi hedefliyor.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor ise 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, 18 puan topladı. Süper Lig'de haftaya 12. sırada başlayan bordo-mavili takım, 14 resmi maçtır mağlup edemediği, son 8 randevuda gol bile atamadığı rakibini yenerek, moral bulmayı amaçlıyor.

Vedaya hazırlanan Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe'de Skrtel cezalı

Fenerbahçe'de Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile yapılan maçta sarı kart gören 32 yaşındaki Skrtel, cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertlilerde Skrtel'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel de Trabzonspor karşılaşmasında yer almayacak.

Trabzonspor'da tek eksik

Trabzonspor'da ise sarı kart cezalısı Matus Bero, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak. Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavili ekipte sarı kart gören Bero, cezalı duruma düştü.

Karadeniz temsilcisinde, sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Zeki Yavru ile Jan Durica, Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alabilecek.

Etiket: Fenerbahçe, Trabzonspor



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