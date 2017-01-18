'Fenerbahçe taraftarı bile Aziz Yıldırım’a gülüyor'

18 Ocak 2017 10:59

İşte Fatih Altaylı’nın yazısından önemli satırbaşları:

– Adana maçı sonrası Aziz Yıldırım'ın açıklamaları için neler söyleyeceksiniz?

– Haklı olduğu çok yer var. Aziz Bey'in başkanlıktaki büyük tecrübesi ve ortamı iyi biliyor olması çok doğru analizler yapmasına neden oluyor. Pek çok söylediğine katılıyorum ama Aziz Yıldırım'ın sorunu şu: İyi konuşuyor fakat sonunda batırıyor, çünkü lafını ille bir tehditle bitiriyor. “Sahaya sandalye koyarım, maçı oynatmam. Tribündekiler sahaya iner” gibi tehditler. Bazen daha da ötesi. Bunu söyleyince de laflarının hiçbir değeri kalmıyor. Hakemlerle ilgili sözleri hepimizin söylediği şeyler. Verilmeyen penaltıları buz gibi penaltı ama ligde verilmeyen ilk ve tek penaltı bu mu? Federasyonu suçluyor, altyapı diyor, yabancı yasağı diyor. İyi de 20 yıldır başkansın, Fenerbahçe altyapıdan kaç oyuncu çıkardı, bir de onu söylesene. Fenerbahçe'nin oyuncu çıkarmasını da hakemler veya federasyon mu engelliyor!

– Fenerbahçe, Yusuf Namoğlu'na tam bir savaş açtı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?

– Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başarısız olmaya başladığı anda hep bunu yapar. Ya federasyona savaş açar, ya hakemlere, ya Galatasaray'a. Bunu herkes öğrendi ve artık Fenerbahçe taraftarı bile Yıldırım'a gülüyor. Fenerbahçe'nin başarısızlığında herkes suçlu olabilir ama Aziz Yıldırım asla! O hep haklıdır ve suç hep başkalarındadır. Takım şampiyon olursa Aziz Yıldırım yapmıştır, olamazsa başkaları yüzünden kupa kaçmıştır. Tabii bu MHK'nin ve bu TFF'nin başarısız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama TFF seçimlerini hatırlayın, Yıldırım bu federasyonun en büyük destekçisiydi. Diğer adaylar seçime katılacak imzayı bile toplayamadılar. Tek adamla gidilen seçimlerden iyi bir şey çıkmaz.

İkinci yarının ilk haftasına bakıldığında, zirvede sanki Başakşehir, Beşiktaş ve G.Saray yalnız kalacak gibi gözüküyor. Hala F.Bahçe bu işin içinde diyebilir misiniz?

– Artık zor. Fark 2 puan daha açıldı. Beşiktaş tökezlese G.Saray var, G.Saray tökezlese Başakşehir var. Advocaat'ın da dediği gibi 3 maç 9 puan alsalardı yarışta iddialı olurlardı, ancak daha ilk maçtan 2 puan yitirdiler. Şimdi Başakşehir'le oynayacaklar. Orada da puan kaybederlerse şampiyonluk imkansız olur, ki şu haliyle bile artık zor. F.Bahçeliler bu yıl basketbola dönsünler ve Final-Four için mücadele etsinler. Bu yıl basketbolda gülerler inşallah.