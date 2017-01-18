18 Ocak 2017, Çarşamba
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"Fenerbahçe, Sydorchuk'la ilgileniyor"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaev, Ukrayna basınına önemli açıklamada bulundu.


18 Ocak 2017 17:09

Fenerbahçeli oyuncu Karavaev, Ukrayna basınına verdiği röportajda, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev forması giyen Sergiy Sydorchuk ile ilgilendiğini söyledi.

Genç oyuncu, Türkiye'de kulüplerin maddi olarak daha iyi imkanlar sunduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde Sydorchuk'la ilgilendiğini biliyorum. Güçlü bir oyuncu, orta sahaya güç katacaktır. Onun gelmesi sürpriz olmaz" diye konuştu.

Karavaev, terör saldırıları nedeniyle endişe duyup duymadığı sorusuna, "Burada hayat normal" diye cevap verdi.

Ukraynalı futbolcunun, Teknik Direktör Advocaat için yaptığı yorum ise, "Tecrübeli bir isim ve takım olgusuna önem veriyor" şeklinde oldu.


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