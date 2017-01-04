Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor

04 Ocak 2017 15:15

Alper Potuk'u orta sahada oynatmaya başlayan ve Aatıf'ı kafasından silen Advocaat, orta sahanın yanında yönetimden Lens ayarında bir kanat oyuncusu daha istedi. İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Sunderland'te forma giyen Tunuslu kanat oyuncusu Wahbi Khazri'yi transfer etmek için resmi girişimlerde bulundu. İngiliz ekibi, beklenen performansı gösteremeyen 25 yaşındaki Tunuslu oyuncuyu satışa çıkardı. David Moyes tarafından kadroda düşünülmeyen ve maçlara genelde sonradan giren oyuncu yüksek maliyeti nedemiyle elden çıkartılmaya çalışılıyor.

İngiliz kulübü Sunderland’a, Dick Advocaat döneminde transfer olan Tunuslu oyuncu, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Khazri, geçtiğimiz sezon devre arasında Bordeaux'dan 12 milyon Euro'ya Sunderland'e geçmişti. Khazri geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, sarı lacivertliler o dönem Bordoeux'da oynayan Tunuslu yıldızı istemiş fakat Fransız kulübü oyuncuyu Bordeaux'a satmıştı.

Wahbi Khazri kimdir?

Bu sezon 13 resmi maçta forma giyen Wahbi Khazri sadece 1 asist yaptı. Sadece 4 maçta 90 dakika forma giyebilen oyuncu çoğunlukla sonrada oyuna girdi. 27 kez Tunus Milli Takımı'nda forma giyen oyuncunun 10 golü bulunuyor. Esas mevkii sol kanat olan oyuncu orta sahada da görev yapabiliyor.