18 Ocak 2017, Çarşamba
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Fenerbahçe, Sosa'dan vazgeçmiyor

Sosa için İtalya'ya giden Fenerbahçeli yöneticiler bu transferde sonuca ulaşamadı.


18 Ocak 2017 17:12

Adanaspor beraberliği sonrası orta saha transferi için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Sosa'dan istediği sonucu alamadı. Bu transfer için Milano'ya çıkarma yapan Fenerbahçe yöneticileri, cazip bir teklif sunmalarına rağmen oyuncuyu ve Milan kulübünü ikna edemedi.

Milan CEO'su Adriano Galliani, Sosa için Teknik Direktör Montella ile görüştüklerini ve Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Sosa'nın Menajeri Favio Bilardo ise Fenerbahçe ile yapılan görüşmeler sonrası İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den ayrılıp Milan'a imza atmak için çok uğraştık. Neden birkaç ay sonra geri dönelim" diye konuştu.

Bilardo, "Fenerbahçe, Haziran'a kadar 3 milyon, sonraki iki sene için yıllık 6 milyon avro teklif etti" derken, cazip teklife rağmen Sosa, Milan'da kalacağını belirtti.

Fenerbahçe cephesi ise bütün olumsuz cevaplara rağmen oyuncunun ve Milan kulübünün fiyat arttırmak için bu açıklamaları yaptığını düşünürken, oyuncu için ısrarını sürdürüyor.


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