''Fenerbahçe, Sosa transferini yüzde 90 oranında bitirdi''

16 Ocak 2017 23:36

Fenerbahçe'de 10 numara transferi için flaş iddia...

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programında, Milan'da forma giyen Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın Jose Sosa transferini bitirmesi için iki yöneticiyi Milano'ya gönderdi. Fenerbahçe, Jose Sosa transferini yüzde 90 oranında bitirdi. Hatta Fenerbahçe'nin Sosa'yı Cuma gününe kadar özel uçakla İstanbul'a getireceği belirtildi.

Bir başka iddia ise; Jose Sosa'nın Perşembe günü 14.45'e uçak biletinin bile alındığı yönünde.

''Alex'i bile çağırırım''

Sinan Engin ise Sosa konusunda yaptığı değerlendirmede, ''Orta sahasında büyük eksikliği var. İlaç gibi gelir. Fenerbahçe, Sosa'yı alırsa büyük iş yapmış olur. Şu an Alex'i bile çağırırım. Alex şu anda Fenerbahçe'de oynar'' diye konuştu.

Bu arada Jose Sosa'yı Werder Bremen ve Mainz'ın da istediği kaydedildi.

''Sosa'nın adamlığı sorgulanır''

Bu arada programda bulunan Ahmet Çakar, Sosa hakkında, ''Terörü Beşiktaş'a bahane olsun diye sundu. Demek ki sen sakaldasın. Sosa eğer Fenerbahçe'ye gelirse benim için adamlığı sorgulanır.'' şeklinde konuştu.