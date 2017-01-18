18 Ocak 2017, Çarşamba
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Fenerbahçe Sosa ile görüşecek

Fenerbahçe, Milan’ın Arjantinli yıldızını kiralamak için kolları sıvadı. Sosa’nın menaceri bugün Milano’ya gidecek. Taraflar arasında görüşme gerçekleştirilecek.


18 Ocak 2017 10:36

Sarı-Lacivertliler, 10 numara sorununu çözmek için rotayı İtalya’ya çevirdi. Sezon başında Beşiktaş’tan Milan’a giden ancak burada beklediğini bulamayan Jose Sosa için girişimler başladı. Yönetimin hedefi, tecrübeli orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak.

Sosa’yla Fenerbahçe’nin yanı sıra Çin takımları Hebei Fortune ile Shanghai Shenhua’nın da ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu Milan’da klmak istese de kulüp yönetimi, ikinci yarıda kadroda düşünmediklerini oyuncunun menaceri Flavio Bilardo’ya iletti.

Fener bir adım önde

Bilardo bugün Milano’ya gidecek. Flavio Bilardo, burada hem Jose Sosa hem Milan hem de Fenerbahçeli yetkililerle bir araya gelecek. Çin kulüpleri Arjantinli futbolcuya iyi bir maaş sunsa da İstanbul’u bilmesi ve İtalya’da yaşamaya devam etmesi beklenen ailesine daha yakın olması nedeniyle Fenerbahçe’nin transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Fanatik


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