29 Aralık 2016, Perşembe
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Fenerbahçe, Menemen Belediye Spor maçı hazırlıkların

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında, Menemen Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


27 Aralık 2016 16:12


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında, 29 Aralık Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Menemen Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 14.00’te başlayan antrenman 1 saat sürdü.  Dün akşamki Trabzonspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada gerçekleştirdikleri antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, Kupa maçı hazırlıklarına, 28 Aralık Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.



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