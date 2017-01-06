Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

06 Ocak 2017 08:56

Ersun Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü olduğu dönemde Mehmet Ekici'yi istemişti.

O dönemde Başkan Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın elinden Alper Potuk'u 7 milyon 250 bin Euro'ya almayı tercih etmişti. Mehmet Ekici bir sezon sonra 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olmuştu. Ekici aldığı transfer teklifiyle ilgili Trabzonspor dergisine verdiği demeçte; ''Hayat tesadüflerle dolu tabi. Ama şuna inanıyorum ki bu bir şeyi çok istemekle alakalı'' şeklinde cevap vermişti.

Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi istiyor

Trabzonspor'un dün sabah yapılan idmanını takip eden Başkan Muharrem Usta daha sonra adı Fenerbahçe ile anılan Mehmet Ekici ile bir görüşme yaptı... bu görüşmede Usta, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini gurbetçi oyuncuyla paylaştı.

Başkan Usta daha sonra basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede Ekici'nin kendisine Beşiktaş'ın kendi mevkisinde çok oyuncusu olduğunu giderse Fenerbahçe'de çok daha fazla şans bulabileceği için F.Bahçe ile anlaşmaları durumunda daha memnun olacağını söylediğini açıkladı.