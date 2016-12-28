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Fenerbahçe maçı sonrası OHAL toplantısı

Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık yenilgiden çok takımın umut vermemesi Başkan Muharrem Usta'yı hayal kırıklığına uğrattı.


28 Aralık 2016 02:37


Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık yenilgiden çok takımın umut vermemesi Başkan Muharrem Usta'yı hayal kırıklığına uğrattı.

Tribünlerden yükselen "istifa" sesleri üzerine Avni Aker'de olağanüstü bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda pek çok konu gündeme geldi.

- Castillo'nun bonservisi alınmalı mı?

- Onazi'nin Çin'e satılmasını izin verelim mi?

- Suk ve Ndoye'nin sözleşmesini feshedelim mi?

- Ibanez ve Muhammed ile ne yapalım?

- Ersun Yanal ile yola devam edilmeli mi? Başka hoca için konuşalım mı?

- Para cezası veya kadro dışı bırakma cezaları gündeme gelsin mi?

''Ekmek yedir hoca bunlara''

Trabzonspor taraftarı 3-0'lık Fenerbahçe yenilgisi sonrasında adeta çılgına döndü... bordo-mavili taraftarları en fazla kızdıran ise oyuncuların güçsüzlüğü oldu. Özellikle Dame Ndoye, Fabian Castillo ve Ogenyi Onazi'nin hemen her pozisyonda köksüz ağaç gibi devrilmesi Trabzonspor taraftarını kızdırdı. Maç sonunda oyuncuların çıkışını bekleyen taraftarlar Yanal'a, "ekmek yedir hoca bunlara ekmek", "para yiyeceklerine ekmek yesinler" tepkisi gösterdiler.

Yanal'dan Onazi'ye sert tepki

Fenerbahçe karşısında adeta yerle bir olan Trabzonspor'da maçın en fazla tepki alan oyuncularının başında Ogenyi Onazi'ydi. Lens karşısında ayakta duramayan Onazi, maç 2-0 olduktan sonra tribünlerin büyük tepkisini aldı. Soyunma odasında ağlayan Onazi'ye bir tepkide Ersun Yanal'dan geldi. Yanal, "bebek gibi ağlayacağına adam gibi ayakta kal" diye tepki gösterdiği Onazi'yı oyundan çıkardı.

Durica ikinci golün geleceğini hissetti

Trabzonspor'un Ogenyi Onazi'nin hatasıyla yediği ikinci gol adeta bağıra bağıra geldi...  Nijeryalı oyuncu Lens karşısında köksüz ağaç gibi devrilirken, o pozisyondan sadece birkaç dakika önce Alper Potuk'un önünde benzeri sıkıntı yaşamıştı. Alper'e attığı omuz sonrası yere düşen Onazi'yi Jan Durica uyardı. Slovak futbolcu Uğur Demirok'la beraber Onazi'ye, "ayakta kalın. Vurduğunuz zaman rakip devrilsin. Siz değil" uyarısı yaptı.

Yanal'dan 'televizyon izlemeyin' talimatı

Fenerbahçe maçından sonra Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, kupa maçı nedeniyle futbolcularına izin vermedi. İdman saatini otobüste açıklayan Yanal, futbolcularına bir de şu öğüdü verdi: Şimdi evinize gideceksiniz, TV’lerin spor programlarını izlemeyin, sosyal medyadan mesaj vermeyin, biz bu maçın genel analizini görüntüler üzerinden Salı günü yapacağız.

Kaynak: Fotospor

Etiket: muharrem usta, trabzonspor



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