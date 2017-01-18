Fenerbahçe liderliği kaçırdı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Karavaiev ve 43. dakikada Caner Koca atarken Gençlerbirliği'nin gollerini 29. dakikada Serdar Gürler ve 83. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı 26. dakikada yaptırdığı penaltı sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan İsmail Köybaşı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf topu kontrol etti.
24. dakikada sol kanttan kazandığı topla korner çizgisine inen Stoch’un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Karavaiev, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
26. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Aydın’a İsmail Köybaşı’nın arkadan müdahalede bulunması üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İsmail Köybaşı ise kırmızı kartla oyundan atıldı.
29. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 1-1
33. dakikada sağ kanattan etkili bir orta yapan Aydın’ın kale sahasına gönderdiği topa son anda müdahale eden Yiğithan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43. dakikada Stoch’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf'tan dönen topla buluşan Caner Koca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
61. dakikada Milinkocic’in verdiği pasla ceza sahası içinde kaleciyle kaşı karşıya kalan Vedat Muriç, topu kalenin solundan auta attı.
81. dakikada şık çalımlara ilerleyen Milinkovic'in pasında sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
83. dakikada sol kanattan Aydın Karabulut’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk x, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx
Gençlebirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz xx, Ante Kulisic x, Luccas Claro x, Halil İbrahim x (Vedat Muriç dk. 46 x), Issah x, Khalili xx, Ring x (Matei dk. 70 x), Scekic x (Milinkovic dk. 46 xx), Aydın xx, Serdar Gürler xx
Yedekler: Nihat Şahin, Uğur Çiftçi, Ferhat Görgülü
Teknik Direktör: Ümit Özat
Fenerbahçe: Fabiano xx, Savaş xx, Kadir xx, Yiğithan xx, İsmail x, Ozan xx, Salih x, Karavaiev xxx, Caner xx (Alper Potuk dk. 45 x), Aatıf Chahechoue xx (Samed Karakoç dk. 84 ?), Stoch xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Erdi Can Şehit
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Karavaiev (dk. 24), Caner Koca (dk. 43) (Fenerbahçe), Serdar Gürler (dk. 29 pen.), Vedat Muriç (dk. 83) (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: İsmail Köybaşı (dk. 28) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Scekic (Gençlerbirliği), Yiğithan, Salih Uçan (Fenerbahçe)