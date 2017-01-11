Fenerbahçe, Lens için bu rakamı gözden çıkarmalı

12 Ocak 2017 01:32

Sunderland Echo gazetesi, Sunderland'in 34 yaşındaki Defoe'nin 6 milyon Sterlin ettiği ve Brentford'un Scott Hogan için 12.5 milyon Sterlin vermeye hazırlandığı ortamda Lens için 8 milyon Sterlin'den aşağıya bir rakamın konuşulmasının imkansız olduğunu yazdı.

Lens ne demişti?

''Fenerbahçe’deki geleceğin hakkında ve taraftar hakkında ne düşünüyorsun?'' sorusuna ise Lens, şu cevabı verdi:

''Geleceğim öncelikle bana bağlı bir konu değil. Bunu daha öncede söylemiştim. Fenerbahçe’de olmaktan son derece büyük mutluluk duruyorum. Çok büyük bir takımda oynadığımın farkındayım. Buradaki taraftarlar takım Fenerbahçe ve etrafındaki her tür nokta, son derece başarılı, çok iyi düşünülmüş bir organizasyon var. İyi organizasyonu olan bir takımda olduğumun farkındayım. Ben burada daha uzun yıllar kalmak isterim. Ama bu bana bağlı değil sadece. Burada Sunderland var, Fenerbahçe var. Farklı insanlara, farklı etmenlere bağlı durum söz konusu. Ama taraftarın bana verdiği desteden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim ve hoşuma gidiyor. Takım olarak iyi iş çıkardığımızı inanıyorum. Ben de daha uzun süre burada kalmamı sağlayacak bir imza atabilirim.''