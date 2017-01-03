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Fenerbahçe, Kjaer yüzünden Beşiktaş'ı üzecek!

Beşiktaş'ın stoper transferinde bir numaralı adaylarından biri olan Matej Mitrovic'e Fenerbahçe talip oldu. Fenerbahçe, Mitrovic'i Kjaer'e alternatif olarak düşünüyor.


03 Ocak 2017 22:51


Beşiktaş'ın stoper transferinde bir numaralı adaylarından biri olan Matej Mitrovic'e Fenerbahçe talip oldu.

Hırvatistan'da yayın yapan Novilist; HNK Rijeka forması giyen 23 yaşındaki Mitrovic ile Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Napoli'nin de ilgilendiğini iddia etti.

Simon Kjaer'in yerine mi?

Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Kjaer ve Skrtel ile iyi bir ikili yakalarken, Danimarkalı oyuncunun taliplerinin artması B planını zorunlu hale getirdi.

Danimarkalı Kjaer'e Chelsea'nin talip olması nedeniyle Fenerbahçe'nin de Mitrovic'i B planı olarak düşündüğü öğrenildi.

Matej Mitrovic kimdir?

Futbola ülkesinin takımı Cibalia'1da başlayan 10 Kasım 1993 doğumlu Matej Mitrovic, 2013 yılında HNK Rijeka takımına transfer oldu.

Stoper bölgesinde oynayan Mitrovic, Hırvatistan Milli Takım'ının bütün alt yaş kategorilerinde forma giydi. Mitrovic, 1 kez de Hırvatistan A takımı formasını giydi.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Matej Mitrovic 2 de gol attı.

Kaynak: Novilist - Fotospor

Etiket: mitrovic, fenerbahçe



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