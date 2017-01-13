13 Ocak 2017, Cuma
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Fenerbahçe, Kızılyıldız deplasmanında kaybetti

Kızılyıldız’a konuk olan Fenerbahçe, rakibine 75-73 mağlup oldu.


13 Ocak 2017 01:48

Turkish Airlines Euroleague 17. hafta maçında Kızılyıldız’a konuk olan Fenerbahçe, rakibine 75-73 mağlup oldu. Bu sonuçla Avrupa sahnesindeki 7. mağlubiyetini alırken, Kızılyıldız ise 9 galibiyetine imza attı.

Aleksandar Nikolic Arena’da oynanan mücadeleye Fenerbahçe; Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic, Kostas Sloukas, Ali Muhammed ve Luigi Datome beşiyle başladı.

Maça 6-2’lik seri ile giren ev sahibi takım karşısında Datome ile etkili olan Kanarya, skoru 9-10’a getirdi. (05:58) Ali Muhammed ve  Bogdanovic’’in üçlükleriyle 15-17 öne geçen Takımımız, uzunlarıyla skor üstünlüğünü sürdürse de son bölümde Simonovic ve Wolters’in sayılarına engel olamadı ve çeyrek 23-23 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyreğe  Bogdan Bogdanovic’in üçlüğüyle giren Fenerbahçe, Udoh’un smacı ile de skoru 28-28’de eşitledi. Wolters’in turnikesine Datome’nin üçlüğüyle yanıt veren Fenerbahçe, İtalyan yıldızı ile skoru 33-36’ya çekti. (05:32)Potasında art arda 4 sayı görünce Obradovic, mola aldı. (37-37) Moladan Kalinic’in turnikesiyle dönen Ekibimiz, Kalinic’in üçlüğüyle de 39-42 öne geçti. (02:09) Simonovic’in üçlüğü skora denge getirirken, Obradovic bir mola daha aldı. (48.1) Hücumdan Datome ile boş dönen sarı kanarya, Thompson’un basketine engel olamadı ve soyunma odasına 44-42 geride gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı top kayıplarıyla başladı. Jenkins’in üçlükleriyle ev sahibi takım 52-44 öne fırladı: (06:58) Bogdanovic’in üçlüğü çemberden dönerken, Kızılyıldız hızlı hücumda Simonovic ile farkı 10 sayıya çıkardı. (54-44) Datome’nin üçlüğüyle suskunluğunu bozan Obradovic’in öğrencileri, Bogdan’la farkı 4 sayıya indirdi. Bu anlarda Jovic’i durdurmakta zorlanan Takımımız, Sloukas ile farkı 2 sayıya indirdi. (59-57) Çeyrek ise 61-59 ev sahibi takımın üstünlüğünde sonuçlandı.

Sloukas ile skoru 61-61’de eşitleyen Fenerbahçe, Udoh’un 4. bloğuyla başlayan atakta, Kalinic’in üçlüğüyle 63-65 öne geçti. (07:06) Vesely de bloklarıyla bu anlara damga vurdu.  Skor 67-67 iken ise Obradovic’e teknik faul çalındı. (04:49) Udoh ile skora tekrardan denge getiren Fenerbahçe, Ali Muhamad’le 71-69 öne geçti. (02:14) Son 43 saniyeye de 73-73 eşitlikle girildi. Jenkins'in basketiyle de ev sahibi takım, son 14 saniyeye 75-73 üstün girdi. Fenerbahçe son hücumdan boş dönünce, maç bu skorla sonuçlandı. (75-73)

Etiket: Euroleague, Fenerbahçe


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