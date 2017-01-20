Fenerbahçe, Jose Sosa'yı neden yalanlamıyor?

20 Ocak 2017 00:56

Fenerbahçe yönetimi daha önce defalarca yalanladığı Jose Sosa konusunda bu kez ketum bir tavır sergiliyor... bu ketum tavrın arkasında ise asıl bombanın patlatılmak istemesi yatıyor. Çünkü iddialar komik ötesi. İtalyanlara göre Fenerbahçe Sosa için Milan'a 7.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Üzerine Sosa'ya bu sezon sonuna kadar 2.5 milyon euro artı önümüzdeki iki sezonda da 5'er milyon euro'dan toplamda 12.5 milyon euro ödeyecek.

Yani transferin maliyeti 2.5 yıl için 20 milyon euro. Fenerbahçeli yöneticiler Sosa haberlerini Beşiktaş'ın asıl hedeflerini öğrenerek devreye girmesini engellemek için yalanlamıyor. Fakat kendi aralarında espriler yapıyor: 20 milyon euro'ya İtalyan sosu.