Fenerbahçe İrfan Can'ı istedi ortalık karıştı!

23 Aralık 2016 10:44

İrfan Can Kahveci konusunda dün hareketli gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı genç yıldız için Başakşehir’in de devreye girdiği öne sürüldü. Turuncu-Lacivertliler’in 6.5 milyon TL’lik bir teklif sunarak Gençlerbirliği ile el sıkıştığı iddia edildi.

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral da genç yıldızla ilgilendiklerini doğruladı. Saral, “Gençlerbirliği ile görüşüyoruz. 2 milyon Euro’luk bonservisi düşürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cavcav teklifi beğenmedi

Başarılı orta saha oyuncusu için teklif yapan diğer takım ise Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer, Gençlerbirliği’nin kapısını çaldı. Ancak İlhan Cavcav, daha önce Soner Aydoğdu ve Aykut Demir’in transfer ödemelerinde aksaklık yaşanması ve Trabzonspor’un uzun vadeli bir ödeme planı ortaya koyması nedeniyle bu teklifi kabul etmedi.

Açıklama gelebilir

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, 21 yaşındaki 10 numaranın transferini bitirmek için gaza bastı. Sarı-Lacivertliler, paranın yanı sıra, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın çok istediği Salih Uçan’ı Başkent ekibine kiralayacak.