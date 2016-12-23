23 Aralık 2016, Cuma
> Futbol > Fenerbahçe İrfan Can'ı istedi ortalık karıştı!

Fenerbahçe İrfan Can'ı istedi ortalık karıştı!

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı İrfan Can Kahveci için Başakşehir’in 6.5 milyon TL’lik teklifle devreye girdiği öne sürüldü. İstanbul ekibinin asbaşkanı Mustafa Saral da teklifi doğruladı. Ayrıca Trabzonspor da İrfan için Gençler’in kapısını çaldı.


23 Aralık 2016 10:44


İrfan Can Kahveci konusunda dün hareketli gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı genç yıldız için Başakşehir’in de devreye girdiği öne sürüldü. Turuncu-Lacivertliler’in 6.5 milyon TL’lik bir teklif sunarak Gençlerbirliği ile el sıkıştığı iddia edildi.

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral da genç yıldızla ilgilendiklerini doğruladı. Saral, “Gençlerbirliği ile görüşüyoruz. 2 milyon Euro’luk bonservisi düşürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cavcav teklifi beğenmedi

Başarılı orta saha oyuncusu için teklif yapan diğer takım ise Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer, Gençlerbirliği’nin kapısını çaldı. Ancak İlhan Cavcav, daha önce Soner Aydoğdu ve Aykut Demir’in transfer ödemelerinde aksaklık yaşanması ve Trabzonspor’un uzun vadeli bir ödeme planı ortaya koyması nedeniyle bu teklifi kabul etmedi.

Açıklama gelebilir

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, 21 yaşındaki 10 numaranın transferini bitirmek için gaza bastı. Sarı-Lacivertliler, paranın yanı sıra, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın çok istediği Salih Uçan’ı Başkent ekibine kiralayacak.

Kaynak: Fanatik



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş Gaziantepspor U21 maçı ertelendi

Beşiktaş Gaziantepspor U21 maçı ertelendi

Galatasaray Caceres için resmi teklifi yaptı!

Galatasaray Caceres için resmi teklifi yaptı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor


Caceres transferinde Muslera devreye girdi
Sosa transferinde son dakika
İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Chelsea'li Oscar Çin’e transfer oldu


EN ÇOK OKUNANLAR
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor - Galatasaray'da futbolun başına gelecek isimle ilgili yeni...
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber - Galatasaray'a Bruma'dan soğuk duş...
İşte Advocaat'ın B planı! İşte Advocaat'ın B planı! - Advocaat'ın idmanlarda denediği ikinci seçenek ise Fernan...
Sosa transferinde son dakika Sosa transferinde son dakika - Beşiktaş'ın Milan'a 7 milyon Euro'ya sattığı Jose Sosa ba...
Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor - Beşiktaş, Vodafone Arena'da Şampiyonlar Ligi finali oynan...
Ryan Babel gerginliği bastı! Ryan Babel gerginliği bastı! - Takımda kalmayı hedefleyen Kerim Frei, Ryan Babel transfe...
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek - Darbe girişimi sonrasında Mario Gomez'le Beşiktaş arasınd...
Caceres transferinde Muslera devreye girdi Caceres transferinde Muslera devreye girdi - İngiliz Chronicle Gazetesi, Southampton'ın da istediği Ma...
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu - Levent Nazifoğlu ile Jan Olde Riekerink'in yaptığı haftal...
Talisca'dan müjde! Talisca'dan müjde! - Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve ayak tarak kemiği kı...