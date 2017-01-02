03 Ocak 2017, Salı
> Basketbol > Fenerbahçe ile Anadolu Efes maçında olay

Fenerbahçe ile Anadolu Efes maçında olay

Spor Toto Basketbol Ligi’ndeki Fenerbahçe-Anadolu Efes mücadelesinde Jan Vesely ile Derrick Brown arasında kavga çıktı. İki oyuncu da birbirine vurdu.


02 Ocak 2017 21:12


Fenerbahçe ile Anadolu Efes’i Ülker Arena’da karşı karşıya getiren mücadelede olay çıktı.

BİRBİRLERİNE VURDULAR

Pota altında Fenerbahçe’den Jan Vesely ile Efes’ten Derrick Brown birbirine girdi. İki oyuncu da birbirine vurdu. Olay yumruklaşmaya dönmeden önce her iki takım oyuncuları araya girdi.

Maçı kısa bir süre durdu. Hakemler her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi.

İKİ FAUL DAHA ALDI

Karşılaşmadaki gerginlik bu pozisyon sonrasında devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Vessely peşpeşe 2 faul daha görünce 4 faule ulaştı. Fenerbahçe koçu Zeljko Obradoviç, Çek yıldızı hemen kenara aldı.

Sinirlerine hakim olamayan Vesely, kenara geldiğinde önce çöp kutusunu tekmeledi ardından ise sulara vurdu.

Etiket: fenerbahçe, anadolu efes



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri

Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri

Fenerbahçe'nin bedava yarışı

Fenerbahçe'nin bedava yarışı

Fenerbahçe için Ospina iddiası

Fenerbahçe için Ospina iddiası

van der Wiel'e çifte şok

van der Wiel'e çifte şok


'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı'
Muhammed Demirci'nin serbest düşüşü devam ediyor
Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi
Beşiktaş'ta Titi sürprizi!
Luigi Datome: İstanbul'da gezmeye devam edeceğim
Emenike için yönetimin umudu Aykut Kocaman

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Emmanuel Mas İstanbul'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim - Zorya'dan Oleksandr Karavaev'i kiralayak devre arasının i...
Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı - Fenerbahçe'nin "piyango" transferi Oleksandr Karavaev tra...
Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! - Galatasaray'ın transfer listesindeki Türk yıldızlar ön pl...
İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak - Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın isted...
Trabzonspor 3 transfer yaptı! Trabzonspor 3 transfer yaptı! - Trabzonspor’un devre arası transferinde el sıkıştığı Emma...
Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu - Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshederek Nantes'a g...
Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi - Menajer Marco Kırdemir, Rostova'da forma giyen golcü oyun...
Trabzonspor, Joao Pereira'yı borsaya bildirdi! Trabzonspor, Joao Pereira'yı borsaya bildirdi! - Trabzonspor, Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile...
Lig TV, Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı Lig TV, Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı - Mehmet Ekici ve kulübü Trabzonspor'la her konuda anlaşan ...
Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri - Beşiktaş, sezon başında da gündeme gelen Badou N'Diaye iç...