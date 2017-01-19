Fenerbahçe ikinci mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague 9. hafta müsabakasında Fransız ekibi BLMA ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi 58-56 kaybeden sarı-lacivertliler grubundaki 2. mağlubiyetini aldı.
Palais des Sports’ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyotu 22-15 önde tamamlarken, soyunma odasına 30-27 üstün girdi. Ev sahibi ekip, üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyarak final periyoduna 46-42 önde başladı. 4. periyot büyük çekişmeye sahne olurken, Fransız ekibi mücadeleyi 58-56 kazandı.