03 Ocak 2017 01:52

İngiltere'den The Sun gazetesi, Fenerbahçe için David Ospina iddiasını ortaya attı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Volkan Demirel ve kiralık olarak forma giyen Fabiano'nun koruduğu kaleye Ospina isminin geçmesi kafaları karıştırdı.

David Ospina kimdir?

28 yaşındaki Kolobiyalı kaleci David Opsina, uzun süre Beşiktaş'ın da gündeminde yer almıştı. Nacional altyapısında yetişen David Ospina, 2008 yılında geldiği Nice takımından 2014 yılında Arsenal'a transfer olmuştu.

David Ospina bu sezon sadece 6 maça çıkarken, Arsenal ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.