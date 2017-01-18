18 Ocak 2017, Çarşamba
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Fenerbahçe herkes Sosa derken, Honda'yı mı alacak?

Milano'ya giden iki Fenerbahçeli yöneticinin Jose Sosa dışında Honda için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.


18 Ocak 2017 10:39

Herkes Fenerbahçeli iki yönetici Ali Yıldırım ve Selim Kosif'in Milano'ya Jose Sosa'nın kiralanması için görüşmeye gittiği iddiaları üzerinde duruyor... fakat Yıldırım ile Kosif'in Milano'da Selim Özcan ismiyle görüşeceği iddialarını güçlendiren delillerin çıkması akılların sulanmasına neden oldu. Çünkü Özcan'ın, Milano'daki Arcimboldi isimli otele "Fenerbahçeli konuklar" şeklinde yaptırdığı iki kişilik rezervasyon dikkat çekti.

Selim Özcan, Alman ortağı Sven Müller'le beraber 130 milyon Euro'luk bir futbolcu portföyünün yöneticileri. Özcan ve Müller'in portföyünde olan futbolculardan biri de adı Fenerbahçe ile anılan ama çok da üzerinde durulmayan Keisuke Honda. Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Japon oyuncu bu sezon 5 maçta sadece 55 dakika oynadı.

Keisuke Honda kimdir?

30 yaşındaki ve 1.82 boyundaki Japon orta saha oyuncusu 2014 yılından beri Milan'da forma giyiyor.

Sol ayaklı olan Honda, Milan'da beklentileri karşılayamadı. Ülkesinde Gamba Youth altyapısında yetişen Honda, Seiryo HS, Nagoya Grampus, VVV-Venlo ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giydi.

Japon oyuncu bu sezon Milan formasıyla sadece 5 maça çıktı ve skora katkı yapamadı.

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: honda, fenerbahçe


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