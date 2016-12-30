30 Aralık 2016 14:13

Kadınlar Basketbol Ligi'nde gözler bugün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinde olacak. Ligde lider durumda bulunan ve bu sezon tek mağlubiyeti olan Fenerbahçe derbi maçta ezeli rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Bu sezon iki mağlubiyeti bulunan Galatasaray ise deplasmana galip gelmenin peşinde.

Fenerbahçe-Galatasaray kadın basketbol maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bu akşam Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’da başlayacak. Mücadele TRT Avaz ve TRT Türk’ten canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçem ligde 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ile geride kalan 10 haftayı 19 puanla zirvede tamamlarken, sarı kırmızılı ekip ise 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle 18 puanla 3. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı ekiple 6 kez karşılaşan ve 6’sında da rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, ligde ise geçtiğimiz hafta MBK Doğuş Hastanesi’ne konuk oldu ve maçı 75-51 kazanarak 9. galibiyetine imza attı.

Women Euroleague’de de yoluna 1 mağlubiyetle devam eden sarı-lacivertliler, 11 puanla ikinci sırada yer alıyor. 6. hafta maçında Çek Cumhuriyeti ekibi USK Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son periyottaki müthiş geri dönüşüyle rakibine 20-10 üstünlük kurdu ve mücadeleyi 75-71 kazanmayı bildi.

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam

Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda yaptığı antrenmanla tamamlayan George Dikeoulakos yönetimindeki Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da son durum

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde son olarak Adana ASKİ ile karşı karşıya gelen Galatasaray, karşılaşmadan 64-59 galip ayrılarak ligde sekizinci galibiyetini elde etti ve puan durumunda üçüncü sırada yer aldı. Yvonne Anderson 18, Maryia Papova 15, Moriah Jefferson 12 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldu.

EuroCup Women C Grubu son hafta maçında Dynamo Novosibirsk ile Abdi İpekçi Arena’da karşı karşıya gelen Galatasaray'da Işıl Alben, Moriah Jefferson ve Yvonne Anderson gibi üç önemli oyuncusundan yoksun çıktığı karşılaşmada 75-52 galip ayrılarak grubunda 6’da 6 yaptı ve gruptan lider çıkarak son 16 turunda Macaristan temsilcisi PEAC Pecs ile eşleşti. Dynamo Novisibirsk karşısında Kristine Vitola 21, Astou Traore 15, Maryia Papova 12 ve Pınar Demirok 10 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldu.