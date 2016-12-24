24 Aralık 2016, Cumartesi
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Fenerbahçe deplasmanda farklı kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında, lider Fenerbahçe, MBK Doğuş Hastanesi'ni deplasmanda 75-51 mağlup etti.


24 Aralık 2016 17:34


Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyotu 24-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 47-31 önde girdi. Maçın 3. periyotunda bulduğu sayılarla aradaki farkı iyice açan Fenerbahçe, son çeyreğe 61-45 önde girdi. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren lider Fenerbahçe, maçı 75-51 kazandı.

Salon: Edip Buran Spor Salonu

Hakemler: Abdullah Koputan xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, İsmail Bindir xx

MBK Doğuş Hastanesi: Melis Talay xx 9, Michelle Snow x 4, D. Andra Moss x 6, Olesia Malashenko xx 12, Emel Türkyılmaz x 6, Gülşah Akkaya x 9, Aslı İnceer x 3, Funda Bali x 2

Fenerbahçe: Jantel Lavender xx 12, Shekinna Stricklen x 9, Sandrine Gruda xxx 14, Alexandria Quigley xx 11, Esra Ural x 4, Melis Gülcan x 6, Tuğçe Canıtez x 6, Pelin Bilgiç x 4, Ayşe Cora x 4, Melisa Korkmaz x 2, Merve Arı x 3

1. Periyot: 16-24 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 31-47 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 45-61 (Fenerbahçe lehine)

Etiket: Fenerbahçe



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