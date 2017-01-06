Fenerbahçe-Denizlispor maçı şifresiz yayınlanacak

06 Ocak 2017 17:44

İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya'ya uçan Fenerbahçe, yeni yıldaki ilk maçını da bu kentte yapacak. Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 8 Mart Pazar günü Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.

Daha önce aynı gün ve aynı statta oynanması planlanan Fenerbahçe-Go Ahead Eagles maçının iptal edilmesine üzerine Fenerbahçe aynı saatte Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Biletlerine Biletix'ten ulaşılabilecek maça, Antalya ve civar illerdeki taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Maç ayrıca FB TV ekranlarından da canlı yayınlanacak.