13 Ocak 2017, Cuma
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Fenerbahçe Bobby Dixon ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Bobby Dixon ile sözleşme yeniledi


13 Ocak 2017 21:31

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, A Milli Takım’da da forma giyen Bobby Dixon ile sözleşme yenildi. Türk vatandaşı olduktan sonra Ali Muhammed ismini alan 33 yaşındaki oyun kurucunun sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı.
Fenerbahçe Kulübü’nün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonundan itibaren formamızı giyen başarılı oyuncumuz Ali Muhammed'in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna dek uzatılması konusunda sporcumuz ile anlaşmaya varmıştır.

Geride bıraktığımız tarihi sezonda elde edilen büyük başarılarda önemli pay sahibi olan Ali Muhammed'e, hem bu sezon hem de ilerleyen sezonlarda sarı lacivertli formayla elde edilecek yeni zaferler yolunda başarılar dileriz.”

Etiket: Fenerbahçe, Bobby Dixon


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