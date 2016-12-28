28 Aralık 2016 02:26

Fenerbahçe'nin teklif 2.5 yıl için teklif ettiği 8 milyon Euro, Jose Sosa'nın çark etmesine neden oldu...

Milan'dan yılda 1.2 milyon Euro kazanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, bir süredir eski takımı Estudiantes ile görüşüyor. Fakat Estudiantes'in Sosa'ya teklifi yıllık 480 bin euro.

Fenerbahçe'nin teklifinin neredeyse 5'te 1'inin gündeme gelmesi sonrasında Arjantinli oyuncunun menajeri Favio Bilardo'nun ikna edici olabileceği konuşuluyor.

İmzayı attı! Arjantin basınından iddialar

Jose Sosa, ülkesi Arjantin'de dünya evine girdi. Evliliğin ardından ülke basını da transfer haberlerinde gecikmedi...

Bonservisi AC Milan'da bulunan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Jose Sosa'nın eski kulübü Estudiantes'e transfer olabileceğini yazan Arjantin basını, "Eşiyle beraber artık ülkesinde yaşamak istiyor. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok. Ama iki taraf da sıcak bakıyor" yorumunda bulundu.

Jose Sosa'nın nikah şahitliğini Estudiantes Başkanı Veron'un yaptığını belirten gazeteciler, ailenin balayaını tamamlamasının ardından transferin bitirileceğini de iddia etti.

Menajerindan transfer iddialarına yanıt

Jose Sosa'nın menajeri Flavio Bilardo ise yaptığı açıklamada transfer haberleri ile ilgili şunları söyledi:

"Ayrılma hedefini şu anda masadan kaldırabiliriz. Transfer dönemi uzun ve her şey olabilir. Eğer kulübü ve oyuncuyu ikna edecek önemli bir teklif gelirse her oyuncu ayrılır. Ancak bizim hedefimiz Milan'da kalmak."

Futbola Estudiantes'te başlayan ve bu takımdaki performansı ile 2007'de Bayern Münih'e transfer olan Sosa, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak AC Milan'a katılmıştı.