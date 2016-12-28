28 Aralık 2016 02:14

Fenerbahçe ile Hatem Ben Arfa aşkı sonunda imzayı getirecek gibi...

Fenerbahçe, Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa'ya ilk kez 2014-15 sezonunda talip olmuştu. O dönemde Newcastle'ın Hull'a kiraladığı için Ben Arfa, Alex'in yerini dolduracak isim olarak gündeme geldi. Fakat Fransız oyuncu Premier Lig'de kalmayı tercih etti.

Hatem Ben Arfa, Hull'da başarısız olunca Newcastle geri almadı. Serbest kaldı. Bu kez Ben Arfa menajeri Ali Sapan tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fakat Başkan Diego'ya güvendiğini ve onunla yola devam edeceğini iletti. Ben Arfa da Nice'e gitti.

Sezon başında daha fazla para kazanmak için Nice'in teklifini kabul etmeyince, Fenerbahçe bir kez daha devreye girdi. Yapılan teklifi, ''Paris'i İstanbul'a tercih ederim'' diye reddetti. Fakat PSG'de beklentileri karşılayamayınca yol göründü. Fenerbahçe'nin kapısına kadar geldi.

Hatem Ben Arfa'ya yarım sezon için 1 milyon 350 bin Euro

Fenerbahçe, 6 aylığına kiralamayı istediği Ben Arfa'nın, haftalık 75 bin Euro'luk maaşını ödeyecek. Bu sezon sonuna kadar kalan 18 haftalık dilim için 1 milyon 350 bin Euro ediyor.

Sarı-lacivertli ekip ayrıca Ben Arfa'ya kiralık bedeli olarak PSG'ye 1.5 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe ilk yılın sonunda Fransız oyuncudan memnun kalırsa 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro daha kiralama bedeli ödeyecek. Fakat ikinci yılda Fransız oyuncunun alacağı rakamı iki tarafın yapacağı pazarlıklar belli edecek.