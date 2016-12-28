29 Aralık 2016, Perşembe
> Fenerbahçe > Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Hatem Ben Arfa konusunda rakamlar belli oldu.


28 Aralık 2016 02:14


Fenerbahçe ile Hatem Ben Arfa aşkı sonunda imzayı getirecek gibi...

Fenerbahçe, Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa'ya ilk kez 2014-15 sezonunda talip olmuştu. O dönemde Newcastle'ın Hull'a kiraladığı için Ben Arfa, Alex'in yerini dolduracak isim olarak gündeme geldi. Fakat Fransız oyuncu Premier Lig'de kalmayı tercih etti.

Hatem Ben Arfa, Hull'da başarısız olunca Newcastle geri almadı. Serbest kaldı. Bu kez Ben Arfa menajeri Ali Sapan tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fakat Başkan Diego'ya güvendiğini ve onunla yola devam edeceğini iletti. Ben Arfa da Nice'e gitti.

Sezon başında daha fazla para kazanmak için Nice'in teklifini kabul etmeyince, Fenerbahçe bir kez daha devreye girdi. Yapılan teklifi, ''Paris'i İstanbul'a tercih ederim'' diye reddetti. Fakat PSG'de beklentileri karşılayamayınca yol göründü. Fenerbahçe'nin kapısına kadar geldi.

Hatem Ben Arfa'ya yarım sezon için 1 milyon 350 bin Euro

Fenerbahçe, 6 aylığına kiralamayı istediği Ben Arfa'nın, haftalık 75 bin Euro'luk maaşını ödeyecek. Bu sezon sonuna kadar kalan 18 haftalık dilim için 1 milyon 350 bin Euro ediyor.

Sarı-lacivertli ekip ayrıca Ben Arfa'ya kiralık bedeli olarak PSG'ye 1.5 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe ilk yılın sonunda Fransız oyuncudan memnun kalırsa 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro daha kiralama bedeli ödeyecek. Fakat ikinci yılda Fransız oyuncunun alacağı rakamı iki tarafın yapacağı pazarlıklar belli edecek.

Kaynak: Fotospor

Etiket: hatem ben arfa, fenerbahçe



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Chedjou'nun oynamak istediği takım

Chedjou'nun oynamak istediği takım


Kaan Ayhan için rakam belli oldu
Kerim Frei yurtdışını istedi
Salih'in menajerinden Sampdoria açıklaması
Eto'o'nun Beşiktaş'tan ilginç istekleri var
Juventus gönderirse Galatasaray Benatia için teklif yapacak
Sneijder: Rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe değil

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntül...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? - Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verd...
Advocaat, Taison için devreye girdi Advocaat, Taison için devreye girdi - Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Taison'u arayan Dick Ad...
Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic - Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimin Samuel E...
Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası - Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi ...
Salih Uçan'ın yeni takımı... Salih Uçan'ın yeni takımı... - Fenerbahçe'de beklentileri veremeyen Salih Uçan için sarı...
Fenerbahçe beş katını teklif etti Fenerbahçe beş katını teklif etti - Hatem Ben Arfa transferi için uğraş veren Fenerbahçe bir ...
Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi - Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ryan Babel, mena...
Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti - Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medyadan ...
Alman basınından Podolski için flaş iddia Alman basınından Podolski için flaş iddia - Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın ...
''Fenerbahçe'den teklif aldı'' ''Fenerbahçe'den teklif aldı'' - Sven Göran Eriksson'un çalıştırdığı Çin 2. Ligi'nden Shen...