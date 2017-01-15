Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi flaş gelişme!

15 Ocak 2017 14:51

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Başakşehir kendi sahasında Kayserispor'u 5-0'lık net bir skorla yendi.

Maçta Başakşehir'in Gençlerbirliği'nden takıma kazandırdığı İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kartla bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan genç futbolcu, Başakşehir'in de araya girmesiyle Bozbaykuşlar'ın yolunu tutmuştu.

İrfan Can, ligin ilk yarısında Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Sarı Lacivertliler'e zor zamanlar yaşatmış ancak sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.