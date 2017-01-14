14 Ocak 2017 14:47

Süper Lig'de oynadığı son iki maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe son sıradaki Adanaspor ile karşılaşacak. 16 haftalık bölümü 31 puanla 4. sırada tamamlayan

sarı-lacivertliler, ligin ikinci bölümüne iyi başlamayı hedefliyor. Ligde 10 puanla son sırada yer alan Adanaspor ise son iki maçında çıkışa geçti.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Simon Kjaer ve Volkan Şen bu maçta forma giyemeyecek. Dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Antalya kampından ayrılıp izinli olarak Hollanda’ya giden Van Persie’nin de hazır olmadığı gerçekçesiyle Adanaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı’nda bulunan Moussa Sow da oynayamayacak.

Fenerbahçe-Adanaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Yarın Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı-grafikli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.

Karavaiev ilk kez

Teknik direktör Dick Advocaat, şans vermesi durumunda Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev, ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil edilen Karavaiev’in Volkan Şen’in yokluğunda ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Volkan Demirel, Kadıköy’de kalesini kapatıyor

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Ülker Stadı’nda oynanan son 4 lig maçında da gol yemedi. Sezonun en az gol yiyen takımlarından olan sarı-lacivertlilerde kaptan Volkan, son haftalarda Kadıköy’de başarılı bir performans sergiledi. Volkan, Kadıköy’de son olarak 16 Ekim’de Aytemiz Alanyaspor’dan Daniel Candeias’ın 59. dakikada attığı gole engel olamadı. Tecrübeli kaleci daha sonra Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında kalesini gole kapattı. Volkan, Süper Lig’de Kadıköy’de 391 dakikadır gol yemiyor.

Fernandao formda

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, oldukça formda bir görüntü çiziyor. Brezilyalı futbolcu, 5’i resmi 2’si özel olmak üzere son 7 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fernandao, sarı-lacivertli formayı giydi son 7 maçta 11 gol attı. Sow’un milli takıma gitmesi, Van Persie’nin hazır olmaması, Emmanuel Emenike’nin de kadro dışı kalması nedeniyle Advocaat’ın elindeki tek golcü kalan Fernandao, formda grafiğini Adanaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Hasan Ali Kaldırım, ceza sınırında

Fenerbahçe’de Adanaspor maçı öncesi tek futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig’de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, Adanaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda Hasan Ali, ligin zirvesini ilgilendiren 18. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı olacağı için forma giyemeyecek.

Adanaspor’un deplasman galibiyeti yok

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’de henüz deplasmanda galibiyet alamadı. Oynadığı 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Adanaspor, deplasmanda galibiyet hasretini Fenerbahçe karşısında sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe ile Adanaspor 13 yıl sonra karşılaşacak

İki ekip, Süper Lig’de yarın İstanbul’da yapacakları maçla, 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 42 lig müsabakasında sarı-lacivertliler 21, turuncu-beyazlılar 7 galibiyet aldı. İstanbul’da yapılan 21 karşılaşmada Fenerbahçe 13, Adanaspor 4 kez kazandı.

Fenerbahçe açık ara üstün

Fenerbahçe ile Adanaspor, Süper Lig’de yarın yaklaşık 13 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. İki takım lig tarihinde en son, Adanaspor’un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda karşılaştı. 27 Mart 2004 tarihinde Adana 5 Ocak Stadı’ndaki son randevuyu Fenerbahçe 2-1 kazandı. Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan mücadelede, geride kalan 42 lig maçından 21’ini Fenerbahçe, 7’sini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 71 golüne, turuncu-beyazlılar 31 golle yanıt verdi. Ligdeki son maçlarda 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe, İstanbul’da 3-0, Adana’da da 2-1’lik skorla galip geldi.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe ile Adanaspor, İstanbul’da 21 kez lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu maçlardan 13’ünü kazandı, Adanaspor 4 kez deplasmanda galip geldi. İstanbul’daki 4 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 41, Adanaspor 14 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1998-1999 sezonunda evinde 6-0’la aldı. Adanaspor ise Fenerbahçe karşısında aldığı 7 lig galibiyetinden 5’ini tek farklı skorlarla elde ederken, 1999-2000 sezonunda İstanbul’da 4-2, 2002-2003 sezonunda da Adana’da 3-1 galip geldi. İki takım arasında en gollü maçlardan biri de 1980-1981 sezonunda Adana’da 3-3’le yaşandı.