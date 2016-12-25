25 Aralık 2016 17:56

Yarın akşam futbolda kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün basketbol maçında karşı karşıya gelecek. Euroleague'de CSKA Moskova'yı deviren Fenerbahçe Trabzonspor'u da yenerek haftayı moralli kapatmak istiyor. Bordo-mavili ekip ise Fener deplasmanında sürpriz peşinde.

Fenerbahçe - Trabzonspor basket maçı şifresiz hangi kanalda?

Bugün saat 19:00’da Ülker Sports Arena’da oynanacak mücadeleyi Serdar Ünal, Alper Özgök, Ayşenur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Bu müsabaka, NTV Spor’dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe’de son durum

Fenerbahçe, son Euroleague karşılaşmasında CSKA Moskova ile deplasmanda mücadele etti. Son Euroleague şampiyonu rakibini, bir uzatma bölümü sonrası 79-95 yenen Fenerbahçe, 14. maçlar sonunda 9. galibiyetini elde etti. Bu maçta Ekpe Udoh, 17 sayı, 11 ribaund, 5 blok, 2 asist, 2 top çalma ve 33 verimlilik puanı istatistikleriyle yıldızlaştı. Ekpe’ye, 25 sayı, 6 asist, 4 top çalma üreten Ali Muhammed eşlik etti.

Sarı-lacivertliler Spor Toto Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Gaziantep Basketbol’u deplasmanda, bir uzatma bölümü sonunda 98-102 yendi. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 26, Ekpe Udoh 19, Luigi Datome ise 13 sayı üretti. Fenerbahçe’nin ligde dokuz galibiyeti var. Fenerbahçe’de Bogdan Bogdanovic’in tedavisi sürüyor.

Fenerbahçe’nin %58.4’lük iki sayı yüzdesi, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin en iyi ikinci derecesi olarak kayıtlarda yer alıyor.

Trabzonspor Medical Park’ta son durum

Karadeniz temsilcisi, bugüne dek ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet elde etti. Kadrosunda Caleb Green, Dwight Hardy, Kenny Kadji, Jorge Gutierrez, Julian Wright, Stefan Moody ve Malcolm Lee gibi yabancı isimleri bulunduran Trabzonspo Medical Park’ta, yerli oyuncu kadrosunda ise Erolcan Çinko, Dusan Cantekin, Anton Odabaşı ve Özgür Şahin dikkat çekiyor. Bordo mavili takımın başantrenörlüğünü ise Sergei Bazarevich yapıyor.

Bordo-mavililer, son lig maçında Anadolu Efes’i ağırladı. Son derece çekişmeli geçen maçta gülen taraf, 77-78 ile Anadolu Efes oldu. Trabzon’da Kenny Kadji 23, Stefan Moody 19, Caleb Green ise 16 sayı üretti.

Trabzonspor Medical Park, maç başına 17.2 top kaybıyla bu alanda ligin en kötü istatistiğine sahip takımı. Rakibimizin %27.31’lik üç sayı yüzdesi de 16 takım içerisinde son sırada yer alıyor. Trabzonspor Medical Park, takım olarak 3.0 blok ortalamasıyla oynuyor ve bu alanda ligin en iyisi olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe – Trabzonspor Medical Park takım istatistikleri

Kazanılan Maç: 9 - 4

Atılan Sayı: 81.3 – 76.9

Ribaund: 34.7 – 34.6

Asist: 19.6 – 17.7

Top Çalma: 6.8 – 7.3

Blok: 2.7 – 3.0

Top Kaybı: 13.3 – 17.2

Faul: 19.6 – 18.6

Verimlilik: 99.3 – 85.0

S.Atış: %79.7 - %79.7

İki Sayı: %58.4 - %55.5

Üç Sayı: %37.1 - %27.3

İstatistik liderleri (Ortalamalar)

Sayı Lideri: Kostas Sloukas (12.2) – Kenny Kadji (14.27)

Ribaund Lideri: Ekpe Udoh (6.76) – Julian Wright (7.81)

Asist Lideri: Kostas Sloukas (5.3) – Stefan Moody (4.45)

Blok Lideri: Ekpe Udoh (1.37) – Kenny Kadji (1.45)

Top Çalma: Ali Muhammed (1.63) – Julian Wright (1.81)

Top Kaybı: Kostas Sloukas (3.0) – Jorge Gutierrez (5.0)

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe, rakibiyle bugüne dek ligde oynadığı 10 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıl rakibini İstanbul’da 81-70, deplasmanda ise 77-95 mağlup etti.