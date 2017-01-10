Fenerbahçe - Partizani maçı hangi kanalda?

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında da Antalya’da, Arnavutluk’un Partizani takımıyla 11 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Partizani arasındaki maç, Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe - Partizani maçı teve 2 kanalından da naklen yayınlanacak.
Teve 2 frekans bilgileri
Uydu İsmi: Türksat 4A Kanal İsmi: Teve 2 Frekansı: 12034 Polarizasyon: V - Dikey Sembol Oranı: 27500 Fec Değeri: 5/6
Teve 2 Tivibu, Digiturk kaçıncı kanal?
D-Smart: 21. kanal
Digiturk: 54. kanal
Filbox: 34. kanal
Kablo TV: 42. kanal
Tivibu: 49. kanal
Fenerbahçe ilk maçında Denizlispor'u gole boğmuştu
Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 mağlup etmişti.
Teve 2 11 Ocak Çarşamba yayın akışı
06.00 BERİVAN
06.45 YABANCI DAMAT
08.00 KINALI KAR
09.45 YAPRAK DÖKÜMÜ
11.30 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?
13.30 DERYA BAYKAL'LA GÜLÜMSE - Canlı
16.00 MERHAMET
18.00 HEPSİ BUGÜN OLDU - Canlı
19.45 Fenerbahçe – Partizani Tirana
22.00 KARARSIZ
23.45 KANIT
01.20 HEPSİ BUGÜN OLDU
02.00 Fenerbahçe – Partizani Tirana
03.30 ÇOK GEZENTİ: TOKYO
04.30 PRETTY LITTLE LIARS
05.10 BERİVAN