Fenerbahçe - Partizani maçı hangi kanalda?

10 Ocak 2017 18:15

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında da Antalya’da, Arnavutluk’un Partizani takımıyla 11 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Partizani arasındaki maç, Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe - Partizani maçı teve 2 kanalından da naklen yayınlanacak.

Teve 2 frekans bilgileri

Uydu İsmi: Türksat 4A Kanal İsmi: Teve 2 Frekansı: 12034 Polarizasyon: V - Dikey Sembol Oranı: 27500 Fec Değeri: 5/6

Teve 2 Tivibu, Digiturk kaçıncı kanal?

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal

Filbox: 34. kanal



Kablo TV: 42. kanal



Tivibu: 49. kanal

Fenerbahçe ilk maçında Denizlispor'u gole boğmuştu

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 mağlup etmişti.

Teve 2 11 Ocak Çarşamba yayın akışı

06.00 BERİVAN



06.45 YABANCI DAMAT



08.00 KINALI KAR



09.45 YAPRAK DÖKÜMÜ



11.30 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?



13.30 DERYA BAYKAL'LA GÜLÜMSE - Canlı



16.00 MERHAMET



18.00 HEPSİ BUGÜN OLDU - Canlı



19.45 Fenerbahçe – Partizani Tirana



22.00 KARARSIZ



23.45 KANIT



01.20 HEPSİ BUGÜN OLDU



02.00 Fenerbahçe – Partizani Tirana



03.30 ÇOK GEZENTİ: TOKYO



04.30 PRETTY LITTLE LIARS



05.10 BERİVAN