10 Ocak 2017, Salı
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Fenerbahçe - Partizani maçı hangi kanalda?

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında da Antalya’da, Arnavutluk’un Partizani takımıyla 11 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.


10 Ocak 2017 18:15

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında da Antalya’da, Arnavutluk’un Partizani takımıyla 11 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Partizani arasındaki maç,  Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.  Fenerbahçe - Partizani maçı teve 2 kanalından da naklen yayınlanacak.

Teve 2 frekans bilgileri

Uydu İsmi: Türksat 4A Kanal İsmi: Teve 2 Frekansı: 12034 Polarizasyon: V - Dikey Sembol Oranı: 27500 Fec Değeri: 5/6

Teve 2 Tivibu, Digiturk kaçıncı kanal?

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal 

Filbox: 34. kanal 

Kablo TV: 42. kanal 

Tivibu: 49. kanal 

Fenerbahçe ilk maçında Denizlispor'u gole boğmuştu

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 mağlup etmişti.

Teve 2 11 Ocak Çarşamba yayın akışı

06.00 BERİVAN

06.45 YABANCI DAMAT

08.00 KINALI KAR

09.45 YAPRAK DÖKÜMÜ

11.30 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?

13.30 DERYA BAYKAL'LA GÜLÜMSE - Canlı

16.00 MERHAMET

18.00 HEPSİ BUGÜN OLDU - Canlı

19.45 Fenerbahçe – Partizani Tirana

22.00 KARARSIZ

23.45 KANIT

01.20 HEPSİ BUGÜN OLDU

02.00 Fenerbahçe – Partizani Tirana

03.30 ÇOK GEZENTİ: TOKYO

04.30 PRETTY LITTLE LIARS

05.10 BERİVAN

Kaynak: Fotospor

Etiket: fenerbahçe, partizani


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