29 Aralık 2016, Perşembe
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Fenerbahçe - Menemen Belediyespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe, 2016 yılındaki son maçını 29 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor karşısında oynayacak. Fenerbahçe - Menemen Belediyespor maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.


28 Aralık 2016 19:17


Fenerbahçe, 2016 yılındaki son maçını 29 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor karşısında oynayacak.

Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasındaki mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisini konuk edeceği maçtan 3 puanla ayrılarak devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor.

Grupta ilk 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, lider Gençlerbirliği'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise C Grubu'nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın, ligde fazla forma şansı vermediği oyuncularından oluşan bir 11'le takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında Ülker Stadı'nda Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kaynak: Fotospor

Etiket: fenerbahçe, menemen belediyespor



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