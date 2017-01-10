Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi gün, saat kaçta?

10 Ocak 2017 21:26

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, 15 ocak pazar günü Kadıköy'de Adanaspor'u konuk edecek.

Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Adanaspor maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe - Adanaspor maçı Lig TV'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Adanaspor maçı öncesinde ev sahibi ekibin 31, konuk ekibin ise 10 puanı bulunuyor.

Sow Afrika Uluslar Kupası'nda

Jeremain Lens ve Moussa Sow'un yükselen performanslarıyla iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, kadrosunu Zorya'dan aldığı Oleksandr Karavayev'le güçlendirdi. İkinci yarı öncesinde sarı-lacivertli takımdaki en önemli eksik, Afrika Uluslar Kupası'na giden Sow. Takımda cezalı isim bulunmazken, Volkan Şen'in 1 ay sonra sahalara döneceği belirtildi. Robin van Persie ve Ozan Tufan'ın durumları belirsiz. Gregory van der Wiel ve Emenike de kadro dışı kalan isimler.

Adanaspor'da son durum

Ligin son sırasında yer alan Adanaspor kaleci Goran Karacic'in sakatlığı bulunuyor. Orta sahadan Tevfik Altındağ'ın da durumu belirsiz.

Fenerbahçe'nin Adanaspor maçı biletleri için yaptığı açıklama:

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 17. haftasında Fenerbahçemiz ile Adanaspor arasında 15 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Biletler;

09.01.2017 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 2 bilet)

10.01.2017 - 11.01.2017 tarihlerinde Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (2 adet bilet)

12.01.2017 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.

Satışlar, sadece www.passo.com.tr üzerinden alınmaktadır.

Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:



MİSAFİR TRİBÜNÜ:65,00 TL



OKUL AÇIK:50,00 TL



MİGROS TRİBÜNÜ:50,00 TL



BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK:100,00 TL



FENERIUM ALT H-I BLOK:190,00 TL



FENERIUM ALT G BLOK:220,00 TL



FENERIUM ALT F BLOK:240,00 TL



FENERIUM ALT E BLOK:250,00 TL